Buenos Aires, "la madre de las batallas" y Mendoza juega su propio partido: el mapa nacional de la renovación de Diputados

Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía argentina elegirá 127 diputados nacionales , en una elección que será determinante para el equilibrio del Congreso . El peronismo , bajo la alianza Unión por la Patria (UxP) , pondrá en juego casi el 50% de sus escaños , mientras que la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO arriesga cerca del 30% .

La provincia de Buenos Aires será nuevamente el principal escenario electoral. Allí se renuevan 35 bancas , de las cuales 15 pertenecen hoy a Unión por la Patria , 7 al PRO , 2 a La Libertad Avanza , 1 a la UCR , 2 a Democracia para Siempre , 3 a Encuentro Federal , 3 a la Coalición Cívica y 2 a la izquierda .

Con ese reparto, el oficialismo bonaerense buscará mantener su presencia en el Congreso , mientras que el libertarismo y el PRO apuestan a consolidar una mayoría opositora en alianza.

En la ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados, de los cuales tres corresponden hoy al PRO, dos a LLA, una a la UCR y otra a Democracia para Siempre; tres a UxP, una a la Coalición Cívica, una de la izquierda y otra a Republicanos Unidos.

En Mendoza , se elegirán 5 diputados nacionales , de los cuales 2 corresponden actualmente a la UCR , 2 a Unión por la Patria y 1 a La Libertad Avanza .

El radicalismo, que históricamente domina el escenario mendocino, buscará retener su peso legislativo, aunque enfrenta el avance libertario y un peronismo que intenta no perder más terreno en la provincia.

El mapa nacional

La provincia de Santa Fe elige 9 bancas de las cuales 4 son del PRO, dos de UxP, una de Unidos, una de Encuentro Federal y una de Defendamos Santa Fe.

Córdoba también renueva 9 bancas en juego, de las cuales la UCR arriesga tres, el PRO dos, tres Encuentro Federal y una UxP.

Entre Ríos debe renovar 5 bancas de las cuales una es del PRO, otra de la UCR, otra de Democracia para Siempre y dos de UxP.

En Corrientes se eligen tres bancas que hoy detenta la UCR, otra Democracia para Siempre y otra UxP, y en Misiones también se renuevan tres bancas, de las cuales una es de LLA, otra de la UCR y otra de Innovación Federal.

En el caso de Chaco se deben elegir 4 bancas de las cuales una es de Democracia para Siempre, otra del PRO y dos de UxP; y en Formosa una de UxP y otra de Democracia para Siempre; y en Santiago del Estero 3 de UxP.

Catamarca tiene que renovar 3 escaños que corresponden dos a UxP y un tercero a la UCR; La Rioja, dos que son de UxP y San Juan renueva 3 de las cuales dos tiene UxP y otra Producción y Trabajo. San Luis renueva tres legisladores que pertenecen a LLA, al PRO y UxP; y La Pampa pone tres en juego de los cuales una es del PRO, una de Democracia para Siempre y otra de UxP.

En el norte del país, Tucumán debe renovar cuatro lugares que son dos de Independencia -la bancada que responde al gobernador Osvaldo Jaldo-, una a la UCR y otra de Creo; Salta, en tanto, tiene que elegir tres bancas de las cuales una de de UxP, otra de Innovación y la restante de LLA; y Jujuy, tres que hoy pertenecen UxP, la UCR y la izquierda.

En la Patagonia, Neuquén tiene que elegir tres bancas de las cuales una tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, otra UxP y otra la UCR; y Río Negro elige dos escaños que corresponden una a Innovación Federal y otro al Pro. En tanto, Santa Cruz renueva tres que detentan Por Santa Cruz, la UCR y UxP; y Chubut debe votar dos bancas, una que hoy ocupa el PRO y otra UxP. En Tierra del Fuego se deben votar dos lugares que hoy tienen UxP y otra que hoy tiene el monobloque aliado del Gobierno Somos Fueguinos.