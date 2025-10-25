Buenos Aires, "la madre de las batallas" y Mendoza juega su propio partido: el mapa nacional de la renovación de Diputados

Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía argentina elegirá 127 diputados nacionales, en una elección que será determinante para el equilibrio del Congreso. El peronismo, bajo la alianza Unión por la Patria (UxP), pondrá en juego casi el 50% de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO arriesga cerca del 30%.
Buenos Aires, la madre de todas las batallas
La provincia de Buenos Aires será nuevamente el principal escenario electoral. Allí se renuevan 35 bancas, de las cuales 15 pertenecen hoy a Unión por la Patria, 7 al PRO, 2 a La Libertad Avanza, 1 a la UCR, 2 a Democracia para Siempre, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica y 2 a la izquierda.
Con ese reparto, el oficialismo bonaerense buscará mantener su presencia en el Congreso, mientras que el libertarismo y el PRO apuestan a consolidar una mayoría opositora en alianza.
En la ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados, de los cuales tres corresponden hoy al PRO, dos a LLA, una a la UCR y otra a Democracia para Siempre; tres a UxP, una a la Coalición Cívica, una de la izquierda y otra a Republicanos Unidos.
Mendoza: cinco bancas en juego
En Mendoza, se elegirán 5 diputados nacionales, de los cuales 2 corresponden actualmente a la UCR, 2 a Unión por la Patria y 1 a La Libertad Avanza.
El radicalismo, que históricamente domina el escenario mendocino, buscará retener su peso legislativo, aunque enfrenta el avance libertario y un peronismo que intenta no perder más terreno en la provincia.
El mapa nacional
La provincia de Santa Fe elige 9 bancas de las cuales 4 son del PRO, dos de UxP, una de Unidos, una de Encuentro Federal y una de Defendamos Santa Fe.
Córdoba también renueva 9 bancas en juego, de las cuales la UCR arriesga tres, el PRO dos, tres Encuentro Federal y una UxP.
Entre Ríos debe renovar 5 bancas de las cuales una es del PRO, otra de la UCR, otra de Democracia para Siempre y dos de UxP.
En Corrientes se eligen tres bancas que hoy detenta la UCR, otra Democracia para Siempre y otra UxP, y en Misiones también se renuevan tres bancas, de las cuales una es de LLA, otra de la UCR y otra de Innovación Federal.
En el caso de Chaco se deben elegir 4 bancas de las cuales una es de Democracia para Siempre, otra del PRO y dos de UxP; y en Formosa una de UxP y otra de Democracia para Siempre; y en Santiago del Estero 3 de UxP.
Catamarca tiene que renovar 3 escaños que corresponden dos a UxP y un tercero a la UCR; La Rioja, dos que son de UxP y San Juan renueva 3 de las cuales dos tiene UxP y otra Producción y Trabajo. San Luis renueva tres legisladores que pertenecen a LLA, al PRO y UxP; y La Pampa pone tres en juego de los cuales una es del PRO, una de Democracia para Siempre y otra de UxP.
En el norte del país, Tucumán debe renovar cuatro lugares que son dos de Independencia -la bancada que responde al gobernador Osvaldo Jaldo-, una a la UCR y otra de Creo; Salta, en tanto, tiene que elegir tres bancas de las cuales una de de UxP, otra de Innovación y la restante de LLA; y Jujuy, tres que hoy pertenecen UxP, la UCR y la izquierda.
En la Patagonia, Neuquén tiene que elegir tres bancas de las cuales una tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, otra UxP y otra la UCR; y Río Negro elige dos escaños que corresponden una a Innovación Federal y otro al Pro. En tanto, Santa Cruz renueva tres que detentan Por Santa Cruz, la UCR y UxP; y Chubut debe votar dos bancas, una que hoy ocupa el PRO y otra UxP. En Tierra del Fuego se deben votar dos lugares que hoy tienen UxP y otra que hoy tiene el monobloque aliado del Gobierno Somos Fueguinos.