Investigan el hallazgo de un feto en un desagüe frente a un hospital

La intensa lluvia que cayó durante la mañana de este sábado en Ensenada dejó una escena tan inesperada como conmocionante en las afueras del Hospital Horacio Cestino.

Mientras el agua corría con fuerza por los desagües pluviales, uno de ellos, ubicado justo en la entrada del centro de salud, sobre la calle Leandro N. Alem, devolvió algo que nadie esperaba: un feto humano.

El hallazgo generó sorpresa y horror entre las personas que se encontraban en el lugar, entre ellas personal médico, pacientes y efectivos de seguridad. De inmediato se dio aviso a la Policía Bonaerense, que acordonó la zona y preservó la escena.

Según las primeras hipótesis, el hecho habría ocurrido a raíz de un accidente durante una práctica médica dentro del hospital. Fuentes judiciales indicaron que una joven que se encontraba por realizarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) habría sufrido una descompensación en el baño del centro de salud.

En ese contexto, el feto habría sido expulsado de manera involuntaria y, en medio de la confusión, la paciente habría accionado la descarga del inodoro, provocando que los restos llegaran al sistema pluvial.

El episodio ocurrió en medio del fuerte temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires y al Gran La Plata, donde en pocas horas cayó la misma cantidad de lluvia que suele registrarse en todo un mes de octubre. En zonas como Ensenada, los desagües pluviales son un punto de atención frecuente, aunque esta vez fueron protagonistas por un motivo trágico e inusual.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de La Plata, dirigida por la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó la intervención de peritos y médicos forenses en el lugar.