Nevó en el Manzano Histórico: la ola de frío trajo un día invernal en plena primavera

Una nevada se registró este lunes en El Manzano Histórico. El fenómeno, breve y sin acumulación, ocurrió en un contexto de bajas temperaturas.

Vista del centro de El Manzano Histórico con cielo cubierto y nevada leve en horas de la siesta.

Por Gisel Guajardo

En horas de la siesta de este lunes se registró una nevada en El Manzano Histórico, Tunuyán. El fenómeno comenzó como una nevisca y luego se intensificó por algunos minutos, sin llegar a generar acumulación. De acuerdo con los registros meteorológicos, la precipitación sucede en un contexto de descenso de temperatura. Los copos fueron visibles en distintos sectores del distrito Los Chacayes, uno de los principales puntos turísticos del Valle de Uco.

El episodio fue documentado por David Dávila, propietario de Macondo Parador, quien registró imágenes y videos del momento en que los copos comenzaron a caer sobre el paisaje de montaña.

La última nevada en El Manzano Histórico se había registrado a comienzos de agosto, aunque en esa oportunidad el fenómeno fue débil y sin acumulación.

Registro del vecino David Dávila, emprendedor turístico de Macondo Parador: Copos de nieve sobre la vegetación en El Manzano Histórico.

Pronostico que anticipa baja temperatura

Desde Defensa Civil informaron que el frente frío que ingresó durante el fin de semana continuará afectando la región con bajas temperaturas, nubosidad variable y lluvias débiles. En Tupungato, el pronóstico indicó cielo nublado con precipitaciones aisladas, vientos leves del sureste y una temperatura de 6°C. mientras que Tunuyán, se reportó cielo nublado y frío con lluvias débiles. Finalmente en San Carlos, la temperatura marcó 3°C, humedad del 82% y vientos del sureste, con lluvias débiles.

Desde el ente, se adelantó que las condiciones se mantendrán similares durante la noche y primeras horas del martes. Se espera una temperatura promedio en el llano entre -2°C y -3°C, especialmente en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, con probabilidad de heladas durante la madrugada.

