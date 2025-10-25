Fuerte temporal en Buenos Aires: cortes masivos de luz y calles inundadas

Una intensa lluvia se desató en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) entre la noche del viernes y la mañana del sábado, lo que provocó calles y avenidas inundadas, además de cortes masivos energía. La situación ha generado una gran preocupación entre los residentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registraron más de 100 milímetros de lluvia acumulada en varias localidades. Las imágenes del temporal se viralizaron en redes sociales, en las mismas se puede observar al sector de la Avenida General Paz completamente bajo agua, así como diversas arterias en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense.

Entre los municipios más afectados por las inundaciones se encuentran San Martín y Lanús.

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, durante amanecer del sábado, cerca de 16 mil familias se encontraban sin luz en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de los daños causados por el temporal.

El temporal dejó consecuencias trágicas, Mientras las inundaciones afectaban varias zonas de Buenos Aires, un hombre de 60 años murió tras descompensarse dentro de su auto en la colectora de Avenida General P az.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y de Bomberos intervinieron en el lugar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, la víctima murió en el lugar.

Las fuertes lluvias también impactaron al transporte aéreo. Varios vuelos de distintas compañías tuvieron que ser demorados, sobre todo aquellos que salían desde Aeroparque Jorge Newbery, aunque no se registran cancelaciones.

Incluso, debido a las alertas del temporal, el debut del festival Futttura de Tini Stoessel tuvo que ser reprogramado. Usuarios en redes compartieron videos de la zona Tecnópolis, donde se realiza el evento, que se muestra totalmente inundada.

Cuál es el pronóstico para el resto del día en el Amba

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán por la tarde y rige una alerta naranja en varias provincias del país.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.

Además, el viento -en donde se pronosticó una alerta amarilla- sería el elemento dominante del día, con ráfagas estimadas entre 42 y de hasta 69 kilómetros por hora.