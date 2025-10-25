25 de octubre de 2025 - 11:53

Fuerte temporal en Buenos Aires: cortes masivos de luz y calles inundadas

El temporal de la madrugada de este sábado dejó calle inundadas y complicaciones en varios municipios.

El fuerte temporal de la madrugada del sábado en el AMBA dejó inundaciones, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia acumulada en varias localidades. &nbsp;

El fuerte temporal de la madrugada del sábado en el AMBA dejó inundaciones, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia acumulada en varias localidades.

 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una intensa lluvia se desató en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre la noche del viernes y la mañana del sábado, lo que provocó calles y avenidas inundadas, además de cortes masivos energía. La situación ha generado una gran preocupación entre los residentes.

Leé además

desaparecieron dos personas en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

Desaparecieron dos personas en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

Por Redacción Sociedad
El avión Boeing 737 FireLiner sobrevuela a baja distancia Carlos Paz y el lago San Roque y genera preocupación en los vecinos por el líquido que lanzó. 

Un Boeing 737 directo hacia el lago San Roque: susto y sorpresa por un inusual evento

Por Redacción Sociedad

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registraron más de 100 milímetros de lluvia acumulada en varias localidades. Las imágenes del temporal se viralizaron en redes sociales, en las mismas se puede observar al sector de la Avenida General Paz completamente bajo agua, así como diversas arterias en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense.

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, durante amanecer del sábado, cerca de 16 mil familias se encontraban sin luz en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de los daños causados por el temporal.

inundaciones

Consecuencias del temporal

El temporal dejó consecuencias trágicas, Mientras las inundaciones afectaban varias zonas de Buenos Aires, un hombre de 60 años murió tras descompensarse dentro de su auto en la colectora de Avenida General Paz.

inundaciones

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y de Bomberos intervinieron en el lugar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, la víctima murió en el lugar.

Las fuertes lluvias también impactaron al transporte aéreo. Varios vuelos de distintas compañías tuvieron que ser demorados, sobre todo aquellos que salían desde Aeroparque Jorge Newbery, aunque no se registran cancelaciones.

Incluso, debido a las alertas del temporal, el debut del festival Futttura de Tini Stoessel tuvo que ser reprogramado. Usuarios en redes compartieron videos de la zona Tecnópolis, donde se realiza el evento, que se muestra totalmente inundada.

Embed

Cuál es el pronóstico para el resto del día en el Amba

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán por la tarde y rige una alerta naranja en varias provincias del país.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.

Además, el viento -en donde se pronosticó una alerta amarilla- sería el elemento dominante del día, con ráfagas estimadas entre 42 y de hasta 69 kilómetros por hora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El fin de semana trae bajas de temperaturas en Mendoza . 

Ingresa un frente frío y bajarán 10° en un día: cómo estará el domingo de las elecciones

Por Redacción Sociedad
De dormir en la calle y perderse en las drogas a ser un exitoso emprendedor avalado por Meta y Google

De dormir en la calle y "perderse" en las drogas a ser un exitoso emprendedor que trabaja con Meta y Google

Por Ignacio de la Rosa
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Ingreso los colegios de la UNCuyo:  hay 1.100 vacantes para alrededor de 3.500 aspirantes que tienen cada año. 

Colegios de la UNCuyo: los cambios en el ingreso de este año y cuáles se mantendrían para 2026

Por Verónica De Vita