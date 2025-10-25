Domingo agradable antes del ingreso de un frente frío en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con ascenso de la temperatura antes de una semana fresca.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Para este domingo 26 de octubre de elecciones, está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado agradable durante la tarde, para este domingo se espera una jornada agradable para disfrutar al aire libre antes del ingreso de un frente frío. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 28°C y la mínima de 12°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está previsto el ingreso de un frente frío, por lo que descenderá notablemente la temperatura en Mendoza. Además anticipan precipitaciones aisladas y vientos del sector sur. La máxima será de 15°C y la mínima de 8°C.