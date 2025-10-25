25 de octubre de 2025 - 21:08

Domingo agradable antes del ingreso de un frente frío en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con ascenso de la temperatura antes de una semana fresca.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 26 de octubre de elecciones, está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Elecciones 2025

Mendoza va a las urnas este domingo para la renovación de legisladores nacionales y provinciales

Por Redacción Política
Básquet de Mendoza. Huracán derrotó al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni. 

Básquet de Mendoza: en el Polimeni, Huracán Las Heras doblegó a Godoy Cruz, el campeón mendocino

Por Gustavo Villarroel

Tras un sábado agradable durante la tarde, para este domingo se espera una jornada agradable para disfrutar al aire libre antes del ingreso de un frente frío. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 28°C y la mínima de 12°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está previsto el ingreso de un frente frío, por lo que descenderá notablemente la temperatura en Mendoza. Además anticipan precipitaciones aisladas y vientos del sector sur. La máxima será de 15°C y la mínima de 8°C.

Mientras que el martes será una jornada similar con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas. La máxima será de 16°C y la mínima de 5°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El momento de la detención de Liza Rule Larrea

Cruce entre Hebe Casado y Myriam Bregman por la detención de una artista en Mendoza: "Si cortás la calle vas presa"

Por Redacción Política
Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. 

Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

Por Redacción Política
Leo García vuelve a Mendoza tras varios años de ausencia en los escenarios locales.

Leo García en Mendoza: "Hay que asumir la edad para poner en práctica la maestría de vivir"

Por Carina Bruzzone
El fin de semana trae bajas de temperaturas en Mendoza . 

Ingresa un frente frío y bajarán 10° en un día: cómo estará el domingo de las elecciones

Por Redacción Sociedad