26 de octubre de 2025 - 00:00

Esther Sánchez, rectora Universidad Nacional de Cuyo, En La Cima: "Estamos viviendo tiempos desafiantes"

La máxima autoridad de la UNCuyo asegura que gestionar en tiempos donde el presupuesto es escaso es todo un desafío. Además, remarca que la lucha para que nada deje de funcionar es permanente.

Por Redacción Sociedad

Esther Sánchez, Rectora Universidad Nacional de Cuyo, estuvo en el ciclo de entrevistas de Los Andes, En La Cima. La máxima autoridad de la UNCuyo asegura que gestionar en tiempos donde el presupuesto es escaso es todo un desafío. Además, remarca que la lucha para que nada deje de funcionar es permanente.

Sánchez da a conocer qué porcentaje de los estudiantes trabaja, y cuál es la carrera universitaria que tiene más aspirantes.

En esta nota, la palabra de una mujer que cumplió el sueño de ser la segunda rectora mujer de la casa de altas estudios.

