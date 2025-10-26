Esther Sánchez, rectora Universidad Nacional de Cuyo, En La Cima: "Estamos viviendo tiempos desafiantes"

Esther Sánchez, Rectora Universidad Nacional de Cuyo, estuvo en el ciclo de entrevistas de Los Andes, En La Cima. La máxima autoridad de la UNCuyo asegura que gestionar en tiempos donde el presupuesto es escaso es todo un desafío. Además, remarca que la lucha para que nada deje de funcionar es permanente.