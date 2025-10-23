Tini Stoessel anunció entre lágrimas la suspensión del primer show de Futttura en Tecnópolis

Tini Stoessel anunció que su show , previsto para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis, tuvó que ser reprogramado para el lunes 27 debido a las malas condiciones meteorológicas pronosticadas. La fecha estaba destinada a dar inicio a su esperado festival FUTTTURA .

A través de sus redes sociales, la cantante comunicó la noticia de cambio de fecha. La función que dará comienzo al festival se realizará en la que originalmente iba a ser su segunda fecha, el sábado 25/10.

La productora del evento, Ake Music, informó la decisión con un posteo en redes: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Además aclararon que los tickets adquiridos para el viernes seguirán siendo válidos para el lunes 27, sin necesidad de realizar ningún cambio. De esta manera, aquellos fans que no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.

Luego de la publicación de la productora, Tini compartió en sus historias de Instagram un mensaje para sus fans donde manifiesta su tristeza ante la situación y como esta desición la excede .

“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”, escribió.

“Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”.

anuncio tini

Tini con lágrimas deja un video para sus fans

A continuación, Tini siguió en contacto con sus seguidores y compartió un video donde se la ve triste y explica nuevamente la desición: “Bueno… nada, que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho.”

El mensaje generó una ola de apoyo inmediato por parte de sus seguidores, quienes expresaron sentirse apenados al ver a la artista de esa manera.

Embed Tini después de la reprogramación de su show de mañana pic.twitter.com/iV5Nv9AS6h — SQP (@SQP_oficial) October 23, 2025

Sin embargo, no todos los seguidores reaccionaron con apoyo. Algunos manifestaron gran desilusión por el cambio de fecha que fue anunciado tan repentinamente, dado que al concierto asistirán personas de varias partes del país e incluso del extranjero.

En el posteo realizado por la productora, Ake Music, una gran cantidad de cometarios expresaron su deseo de que la reprogramación se realizara durante el fin de semana. Un usuario senaló: “Perfecto que cancelen por seguridad, pero es una falta de respeto hacerlo 24 horas antes, cuando hace días está el pronóstico del tiempo adverso. Además, lo pasan a un lunes. Pásenlo lindo”.

Otros seguidores propusieron soluciones alternativas, como mover los shows solo un día: “¡Pasen los conciertos un día más! El del viernes para el sábado y así como corresponde, según prioridad”. No obstante, la producción no emitió una respuesta oficial ante estos reclamos.

Cabe destacar que la posibilidad de reporgramar el evento al dia domingio 26 de octubre no es viable, ya que en esa fecha se celebran las elecciones nacionales en Argentina.

Desde hace un año Tini prepara su show, y pese a la noticia los fans se encuentran muy entusiasmados por la gran propuesta.