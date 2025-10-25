Desaparecieron dos personas en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

La desaparición de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), una pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia ausente desde hace dos semanas, se suma a la denuncia de las familias de Héctor Omar Carrasco (30) y Luciano Vivar (23), quienes no son vistos desde el 16 de octubre.

- Héctor mide 1,70 metros, pesa 70 kilos, es de contextura delgada, tiene tez morocha, ojos marrones y cabello largo, lacio y negro. Al momento de su desaparición vestía jeans, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines marrones.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó la cifra de personas desaparecidas y reconoció que algunos casos no se resolvieron por “investigaciones que salen mal” . A su vez, comparó los operativos actuales con los de años anteriores y subrayó: “La única diferencia de aquel desaparecido y éste es que en este caso la Municipalidad sí colaboró con cuatriciclos, camionetas y viandas, y en aquella oportunidad no colaboró para nada”.

image Comodoro Rivadavia, Chubut.

Entre los casos que aún no encuentran resolución figura el de Diego Barría, desaparecido el 18 de febrero de 2023 cuando salió en su cuatriciclo por la zona de Rocas Coloradas y nunca regresó. Días después, su vehículo y pertenencias fueron hallados en la playa, y meses más tarde, pescadores encontraron en el interior de un tiburón restos humanos identificados por un tatuaje. Sin embargo, la Fiscalía informó que no pudo realizar el estudio de ADN por la descomposición de las muestras.

Las autoridades solicitaron a la población que cualquier información sobre el paradero de Morales, Kreder, Carrasco o Vivar sea comunicada a la División de Búsqueda de Personas al 2974082600, al 101 o al 911.