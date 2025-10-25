25 de octubre de 2025 - 12:46

Desaparecieron dos personas en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

Las autoridades de Chubut confirmaron que en la ciudad hay actualmente 22 personas desaparecidas.

Jubilados Juana y Pedro
Por Redacción Sociedad

La desaparición de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), una pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia ausente desde hace dos semanas, se suma a la denuncia de las familias de Héctor Omar Carrasco (30) y Luciano Vivar (23), quienes no son vistos desde el 16 de octubre.

Leé además

anses confirmo un aumento para jubilados en noviembre: cuanto cobraran y cuando se paga

ANSES confirmó un aumento para jubilados en noviembre: cuánto cobrarán y cuándo se paga

Por Redacción Economía
Luego de encontrar la camioneta en la que se trasladaba la pareja, hijas del jubliado comparten sus sospechas de la situación. 

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut: surgen nuevas sospechas sobre lo que puede haber sucedido

Por Redacción Policiales
Jubilados Juana y Pedro
La pareja de jubilados que desapareció hace 12 días en Chubut es intensamente buscada.

La pareja de jubilados que desapareció hace 12 días en Chubut es intensamente buscada.

Los datos de los jóvenes desaparecidos

La División Búsqueda de Personas difundió los datos físicos de los jóvenes para facilitar su hallazgo.

- Luciano mide 1,75 metros, es de contextura robusta, pesa 80 kilos, tiene tez blanca, cabello corto y negro.

image
Los datos de los jóvenes desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

Los datos de los jóvenes desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

- Héctor mide 1,70 metros, pesa 70 kilos, es de contextura delgada, tiene tez morocha, ojos marrones y cabello largo, lacio y negro. Al momento de su desaparición vestía jeans, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines marrones.

image
Los datos de los jóvenes desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

Los datos de los jóvenes desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

Las palabras del ministro de Seguridad de Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó la cifra de personas desaparecidas y reconoció que algunos casos no se resolvieron por “investigaciones que salen mal”. A su vez, comparó los operativos actuales con los de años anteriores y subrayó: “La única diferencia de aquel desaparecido y éste es que en este caso la Municipalidad sí colaboró con cuatriciclos, camionetas y viandas, y en aquella oportunidad no colaboró para nada”.

image
Comodoro Rivadavia, Chubut.

Comodoro Rivadavia, Chubut.

Entre los casos que aún no encuentran resolución figura el de Diego Barría, desaparecido el 18 de febrero de 2023 cuando salió en su cuatriciclo por la zona de Rocas Coloradas y nunca regresó. Días después, su vehículo y pertenencias fueron hallados en la playa, y meses más tarde, pescadores encontraron en el interior de un tiburón restos humanos identificados por un tatuaje. Sin embargo, la Fiscalía informó que no pudo realizar el estudio de ADN por la descomposición de las muestras.

Las autoridades solicitaron a la población que cualquier información sobre el paradero de Morales, Kreder, Carrasco o Vivar sea comunicada a la División de Búsqueda de Personas al 2974082600, al 101 o al 911.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

anses paga el bono a jubilados con ingresos mas de la minima: cuanto cobran en octubre

ANSES paga el bono a jubilados con ingresos más de la mínima: cuánto cobran en octubre

Por Redacción Economía
La pareja de jubilados que desapareció hace 12 días en Chubut es intensamente buscada. 

Misterio por la desaparición de Juana y Pedro: surgen nuevas hipótesis y crece la incertidumbre

Por Redacción Policiales
Nuevo rastro en la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut desde hace una semana. 

Una pareja desapareció hace una semana en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

Por Redacción Policiales
El fuerte temporal de la madrugada del sábado en el AMBA dejó inundaciones, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia acumulada en varias localidades.  

Fuerte temporal en Buenos Aires: cortes masivos de luz y calles inundadas

Por Redacción Sociedad