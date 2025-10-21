ANSES confirmó un aumento para jubilados en noviembre: cuánto cobrarán y cuándo se paga

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,08 % en los haberes de jubilados y pensionados, que se aplicará a partir de noviembre de 2025.
ANSES anunció nuevas medidas que actualizan los ingresos de jubilados y pensionados a partir del próximo mes.
Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, y con el bono de refuerzo de $70.000, quienes perciben el haber más bajo recibirán un total de $403.085,39.
En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $2.241.349,35. Desde el organismo previsional indicaron que el bono extraordinario mantendrá su valor, siendo pleno para quienes cobran la mínima y proporcional para los haberes más altos, con el objetivo de reforzar los ingresos mensuales de los beneficiarios.
La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los pagos se realizarán según la terminación del número de DNI y se dividirán entre quienes perciben haberes mínimos y quienes cobran montos superiores.
Fechas de cobro para jubilaciones mínimas:
Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima:
Desde la ANSES señalaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El bono de refuerzo de $70.000 continuará vigente durante noviembre, según informó la ANSES. Este adicional se otorgará de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que será proporcional para los beneficiarios que perciben montos superiores.
La medida se suma a la actualización del 2,08% establecida para el mismo mes, con el fin de mantener la continuidad del esquema de incrementos mensuales dispuesto por el organismo previsional.