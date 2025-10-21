21 de octubre de 2025 - 09:08

ANSES confirmó un aumento para jubilados en noviembre: cuánto cobrarán y cuándo se paga

ANSES anunció nuevas medidas que actualizan los ingresos de jubilados y pensionados a partir del próximo mes.

ANSES cobro
Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, y con el bono de refuerzo de $70.000, quienes perciben el haber más bajo recibirán un total de $403.085,39.

En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $2.241.349,35. Desde el organismo previsional indicaron que el bono extraordinario mantendrá su valor, siendo pleno para quienes cobran la mínima y proporcional para los haberes más altos, con el objetivo de reforzar los ingresos mensuales de los beneficiarios.

Créditos jubilados ANSES.jpg

ANSES detalló el calendario de pagos de noviembre para jubilados

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los pagos se realizarán según la terminación del número de DNI y se dividirán entre quienes perciben haberes mínimos y quienes cobran montos superiores.

Fechas de cobro para jubilaciones mínimas:

  • 10/11: DNI terminados en 0
  • 11/11: DNI terminados en 1
  • 12/11: DNI terminados en 2
  • 13/11: DNI terminados en 3
  • 14/11: DNI terminados en 4
  • 17/11: DNI terminados en 5
  • 18/11: DNI terminados en 6
  • 19/11: DNI terminados en 7
  • 20/11: DNI terminados en 8 y 9

Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima:

  • 21/11: DNI terminados en 0 y 1
  • 25/11: DNI terminados en 2 y 3
  • 26/11: DNI terminados en 4 y 5
  • 27/11: DNI terminados en 6 y 7
  • 28/11: DNI terminados en 8 y 9

Desde la ANSES señalaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Bono de $70.000 y actualización de haberes en noviembre

El bono de refuerzo de $70.000 continuará vigente durante noviembre, según informó la ANSES. Este adicional se otorgará de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que será proporcional para los beneficiarios que perciben montos superiores.

La medida se suma a la actualización del 2,08% establecida para el mismo mes, con el fin de mantener la continuidad del esquema de incrementos mensuales dispuesto por el organismo previsional.

