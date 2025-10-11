ANSES elimina la asignación familiar para aquellos con ingresos mayores al máximo fijado

Luego de la actualización periódica para que las Asignaciones Familiares acompañen las variaciones salariales de este mes, se deja afuera de la percepción del subsidio al 22% de los remunerados en blanco. Este grupo según las pirámides socioeconómicas, suele ser clasificado como de clase alta y media alta.

ANSES adelantó la fecha de cobro jubilados por el feriado del 10 de octubre: ¿quiénes reciben el pago hoy?

Pensiones por invalidez ANSES: quiénes no cobran en octubre y el nuevo requisito

Aquellos con cargos directivos y de supervisión , ciertos puestos gerenciales, especializados en informática y marketing y gran parte del escalafón bancario y de fintech no sólo con el ajuste de setiembre estarán al margen de que les liquiden los $14.223 por cónyuge, $12.340 por hijo, o $68.341 nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio que regirán desde este mes , sino que también les retendrán impuesto a las ganancias por sus altos ingresos.

El requisito para acceder a una asignación familiar en la liquidación de sueldos de este mes fue fijado según la Resolución 318/25 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La normativa establece que el ingreso máximo individual permitido fue fijado en $2.403.613 brutos, mientras que el tope total del grupo familiar se fijó en $4.807.226.

Según Agencia Noticias Argentinas, el atraso salarial acumulado en el año, llegado julio, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se ubicó en $1.510.680,81, una cifra que estaba casi en línea con la pretensión transmitida en la encuesta con la que se elaboró el último Index del Mercado Laboral de la consultora Bumeran.

Oficializan las asignaciones familiares para ingresos de hasta 30 mil pesos

Oficializan las asignaciones familiares para ingresos de hasta 30 mil pesos

No obstante, esta cifra se mantiene por debajo del límite establecido en octubre para cobrar las asignaciones familiares. Incluso si se tomase un 5% promedio para el incremento trimestral pactado , se agregarían $75 mil en números redondos., ubicándolo en casi $1.600.000.

En caso de superar el monto se pierde el subsidio

Desde ANSES aclararón que, el grupo familiar pierde el derecho a cobrar estas prestaciones en caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual o si el total conjunto de ingresos excede el monto establecido.

Las personas que deseen verificar si cumplen con los requisitos pueden consultar en el sitio oficial de la ANSES. Allí, colocando el número de CUIL y algunos datos personales, es posible confirmar si la prestación está activa y cuándo corresponde el próximo pago.

Para crear la Clave de la Seguridad Social de la ANSES se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la ANSES

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).

Los montos actualizados para octubre

Asignación Familiar por Hijo:

Hasta $907.793 → $58.631

De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548

De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920

De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad:

Hasta $907.793 → $190.902

De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050

Más de $1.331.368 → $85.234

Asignación por cónyuge:

$14.223 (siempre que no se supere el tope general).

Asignación por maternidad:

el monto se calcula según el salario bruto de la trabajadora y no está sujeto a límites del grupo familiar.

Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal:

sigue los mismos valores y tramos que la Asignación Familiar por Hijo.

Trabajo registrado en Argentina

Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el mes de mayo, en Argentina hay 10,110 millones de trabajadores asalariados registrados (que incluyen sector privado, sector público y trabajo en casas particulares) y 3,101 millones de trabajadores independientes registrados (monotributistas y autónomos).

En total, suman unos 13,211 millones de trabajadores registrados, que si se encuentran dentro de los límites salariales establecidos, están en condiciones de cobrar las asignaciones familiares