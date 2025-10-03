Pensiones por invalidez ANSES: quiénes no cobran en octubre y el nuevo requisito

ANSES confirmó un requisito clave para sostener las pensiones por invalidez en octubre y detalló montos, fechas de cobro y oficinas habilitadas.

Actualizar el domicilio en ANSES será obligatorio para no perder la pensión por invalidez en octubre.

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que algunos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por invalidez dejarán de percibir el pago. La decisión está vinculada a auditorías impulsadas por el Gobierno, que buscan asegurar que la asistencia llegue únicamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El nuevo control apunta a actualizar los datos de cada titular. De no cumplir con el requisito, el beneficiario perderá la pensión por invalidez y quedará fuera del padrón, incluso si reúne las demás condiciones médicas y sociales.

Certificado Único de Discapacidad.jpg Pensiones por invalidez ANSES: quiénes no cobran en octubre Según la medida oficial, a partir de octubre será obligatorio que los titulares de la pensión por invalidez mantengan actualizada su dirección postal en ANSES. “Este requisito busca que las notificaciones lleguen correctamente y evitar que las personas pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca recibieron”, explicaron desde el Gobierno.

Para facilitar el trámite, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habilitó dos nuevas sedes: en Paraná, San Martín 505, y en la Ciudad de Buenos Aires, Ramsay 2250. Ambas oficinas funcionan de lunes a viernes, ofreciendo atención presencial a quienes deban validar o modificar su domicilio.

Montos, fechas de pago y requisitos vigentes en octubre En octubre, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tienen un monto total de $298.408,87, compuesto por $228.408,87 de haber con aumento más un bono de $70.000. El cronograma de pagos establecido por ANSES es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 8 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 9 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 9 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 9 de octubre Créditos ANSES.jpg Pensiones por invalidez: cuáles son los requisitos para acceder Además del cumplimiento con la actualización de domicilio, se mantienen los requisitos para cobrar la pensión por invalidez: Incapacidad laboral total y permanente (66% o más).

No percibir otra jubilación, pensión o prestación.

No estar registrado como trabajador ni monotributista (excepto monotributo social).

Carecer de ingresos suficientes y no tener familiares obligados a dar sustento.

Ser argentino nativo o con residencia en el país (extranjeros: 10 años de residencia).

No estar detenido ni a disposición de la Justicia. Para iniciar el trámite, los solicitantes deben presentar: DNI vigente (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial digital con la documentación respaldatoria.

Partida de nacimiento y documentación de padres (si es menor).

Formulario P.S. 6.4 de apoderado , cuando corresponda.

Fotocopias de toda la documentación.