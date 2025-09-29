Anses: jubilados y pensionados cuentan con descuentos exclusivos en supermercados

El Ministerio de Capital Humano había informado, mediante su página oficial, que a partir de septiembre se implementa el programa Beneficios Anses , dirigido a jubilados y pensionados . Se trata de descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y otros comercios , a partir de un programa puesto en marcha por la mencionada cartera, a través de la Anses.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

Se ofrecen descuentos exclusivos en unos 7.000 comercios adheridos , que incluye a los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales. En algunos comercios hay un 20% para perfumería y limpieza.

Los titulares de jubilaciones y pensiones acceden a estos beneficios utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación. “Esta iniciativa no sólo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela , generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”, de acuerdo con un comunicado oficial.

Disco : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

Jumbo : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.

Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. Sólo presencial.

*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de Anses, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas). Con respecto a los descuentos en farmacias, se informó que incluyen medicamentos y remedios y se suman al beneficio de PAMI.