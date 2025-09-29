Anses: jubilados y pensionados cuentan con descuentos exclusivos en supermercados

El Ministerio de Capital Humano había informado, mediante su página oficial, que a partir de septiembre se implementa el programa Beneficios Anses, dirigido a jubilados y pensionados. Se trata de descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y otros comercios, a partir de un programa puesto en marcha por la mencionada cartera, a través de la Anses.
Se ofrecen descuentos exclusivos en unos 7.000 comercios adheridos, que incluye a los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales. En algunos comercios hay un 20% para perfumería y limpieza.
Los titulares de jubilaciones y pensiones acceden a estos beneficios utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación. “Esta iniciativa no sólo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”, de acuerdo con un comunicado oficial.
Beneficios ANSES dirigido a jubilados y pensionados
Capital Humano
Descuentos en supermercados
Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.
Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.
Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.
Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.
La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.
Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.
Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.
Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. Sólo presencial.
*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.
Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de Anses, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas). Con respecto a los descuentos en farmacias, se informó que incluyen medicamentos y remedios y se suman al beneficio de PAMI.