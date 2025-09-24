AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $497.000 en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son dos ayudas sociales clave que administra ANSES. Con la actualización de sus montos en septiembre 2025, algunas familias podrán recibir hasta $497.000 en octubre, combinando ambos beneficios y presentando la Libreta AUH 2024.
El ingreso final depende de la cantidad de hijos, si alguno tiene discapacidad y la acreditación de la Libreta. La combinación de AUH y Tarjeta Alimentar se vuelve un refuerzo económico esencial frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.
Montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar
Según los datos oficiales de ANSES, la AUH se actualizó en septiembre 2025 a través de la fórmula de movilidad, que ajusta los montos de acuerdo con la inflación y la recaudación.
Para los hijos menores de 18 años, el monto total de la AUH es de $115.064,72, de los cuales se abonan $92.051,78 en mano y se retiene un 20%, es decir, $23.012,94, que se libera al presentar la Libreta AUH 2024.
En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos: el monto total asciende a $374.670,30, con un pago en mano de $299.736,24 y una retención del 20% equivalente a $74.934,06, que también se acredita al presentar la Libreta. La retención del 20% se libera únicamente cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
AUH: las nuevas condiciones para el cobro del beneficio en el 2025
La AUH se actualizó en septiembre 2025 y asegura un ingreso clave para los hogares.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH para garantizar la compra de alimentos básicos:
- $55.250 para familias con un hijo
- $86.936 para familias con dos hijos
- $114.062 para familias con tres o más hijos
Este beneficio alcanza automáticamente a:
- Titulares de AUH con hijos menores de 14 años
- Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad)
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación
Al combinar AUH y Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre serían:
1 hijo
- AUH en mano: $92.051,78
- Tarjeta Alimentar: $55.250
- Ingreso total: $147.301,78
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $165.863
2 hijos
- AUH en mano: $184.103,56
- Tarjeta Alimentar: $86.936
- Ingreso total: $271.039,56
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $331.726
Pesos, billetes.jpg
Presentar la Libreta AUH 2024 permite cobrar el 20% retenido durante todo el año.
3 hijos
- AUH en mano: $276.155,34
- Tarjeta Alimentar: $114.062
- Ingreso total: $390.217,34
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $497.589
Libreta AUH 2024: paso clave para acceder al plus retenido
La Libreta AUH 2024 permite a las familias cobrar el 20% que ANSES retiene durante todo el año. Este formulario certifica los controles de salud, vacunación y la asistencia escolar obligatoria. La presentación es anual y, si se omite por dos períodos consecutivos, la AUH puede suspenderse.
El trámite puede realizarse online a través de Mi ANSES:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Ir a la sección “Hijos” y “Libreta AUH”
- Descargar e imprimir el formulario
- Completarlo en la escuela y el centro de salud
- Subir el formulario escaneado o fotografiado