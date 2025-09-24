AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $497.000 en octubre

En octubre, familias con AUH y Tarjeta Alimentar podrán cobrar hasta $497.000 según hijos y presentación de la Libreta AUH 2024.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son dos ayudas sociales clave que administra ANSES. Con la actualización de sus montos en septiembre 2025, algunas familias podrán recibir hasta $497.000 en octubre, combinando ambos beneficios y presentando la Libreta AUH 2024.

El ingreso final depende de la cantidad de hijos, si alguno tiene discapacidad y la acreditación de la Libreta. La combinación de AUH y Tarjeta Alimentar se vuelve un refuerzo económico esencial frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.

Montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar Según los datos oficiales de ANSES, la AUH se actualizó en septiembre 2025 a través de la fórmula de movilidad, que ajusta los montos de acuerdo con la inflación y la recaudación.

Para los hijos menores de 18 años, el monto total de la AUH es de $115.064,72, de los cuales se abonan $92.051,78 en mano y se retiene un 20%, es decir, $23.012,94, que se libera al presentar la Libreta AUH 2024.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos: el monto total asciende a $374.670,30, con un pago en mano de $299.736,24 y una retención del 20% equivalente a $74.934,06, que también se acredita al presentar la Libreta. La retención del 20% se libera únicamente cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.