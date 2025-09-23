ANSES cambia el calendario de pagos en octubre: cómo cobrarán jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre habrá un nuevo aumento en los haberes de jubilados y pensionados, junto con la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciban ingresos más bajos.
ANSES confirmó aumentos en octubre y mantiene el bono de $70.000; el feriado del 10 modifica las fechas de cobro para jubilados y pensionados.
El cronograma de pagos en Argentina, fijado originalmente en la Resolución 1091/2024, fue modificado debido al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre de 2025, según lo establece la Resolución 139/2025 firmada por el Gobierno de Javier Milei.
En octubre, todas las prestaciones tendrán un incremento del 1,9% correspondiente a la inflación de agosto. A esto se suma el bono de $70.000 para quienes cobren ingresos inferiores al haber mínimo más ese refuerzo. Así quedarán los montos:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
Pensiones No Contributivas (PNC)