23 de septiembre de 2025 - 08:56

ANSES cambia el calendario de pagos en octubre: cómo cobrarán jubilados y pensionados

ANSES confirmó aumentos en octubre y mantiene el bono de $70.000; el feriado del 10 modifica las fechas de cobro para jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados recibirán un 1,9% extra en sus haberes de octubre.

Jubilados y pensionados recibirán un 1,9% extra en sus haberes de octubre.

Los titulares de la PUAM cobrarán su haber mensual junto con el bono extraordinario de $70.000.

El calendario de cobro de ANSES se modificará por el feriado trasladado al viernes 10.

El cronograma de pagos en Argentina, fijado originalmente en la Resolución 1091/2024, fue modificado debido al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre de 2025, según lo establece la Resolución 139/2025 firmada por el Gobierno de Javier Milei.

El feriado trasladado al 10 de octubre altera el calendario de pagos.

El feriado trasladado al 10 de octubre altera el calendario de pagos.

Montos pagos para jubilados y pensionados en octubre 2025

En octubre, todas las prestaciones tendrán un incremento del 1,9% correspondiente a la inflación de agosto. A esto se suma el bono de $70.000 para quienes cobren ingresos inferiores al haber mínimo más ese refuerzo. Así quedarán los montos:

  • Jubilación mínima: $326.304,88 → con bono: $396.304,88
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 → con bono: $331.016,96
  • Pensión No Contributiva (PNC): $228.381,85 → con bono: $298.381,85
  • Jubilación máxima: $2.195.498,72 (sin bono)

Fechas de cobro en octubre para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por el feriado)
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre
El bono de $70.000 alcanza a quienes cobran los ingresos m&aacute;s bajos.

El bono de $70.000 alcanza a quienes cobran los ingresos más bajos.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (con posibilidad de modificación por el feriado)
