ANSES cambia el calendario de pagos en octubre: cómo cobrarán jubilados y pensionados

ANSES confirmó aumentos en octubre y mantiene el bono de $70.000; el feriado del 10 modifica las fechas de cobro para jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados recibirán un 1,9% extra en sus haberes de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre habrá un nuevo aumento en los haberes de jubilados y pensionados, junto con la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciban ingresos más bajos.

El cronograma de pagos en Argentina, fijado originalmente en la Resolución 1091/2024, fue modificado debido al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre de 2025, según lo establece la Resolución 139/2025 firmada por el Gobierno de Javier Milei.

Montos pagos para jubilados y pensionados en octubre 2025 En octubre, todas las prestaciones tendrán un incremento del 1,9% correspondiente a la inflación de agosto. A esto se suma el bono de $70.000 para quienes cobren ingresos inferiores al haber mínimo más ese refuerzo. Así quedarán los montos:

Jubilación mínima : $326.304,88 → con bono: $396.304,88

: $326.304,88 → Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $261.016,96 → con bono: $331.016,96

: $261.016,96 → Pensión No Contributiva (PNC) : $228.381,85 → con bono: $298.381,85

: $228.381,85 → Jubilación máxima: $2.195.498,72 (sin bono)

Fechas de cobro en octubre para jubilados y pensionados Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo