PUAM de ANSES: cuánto cobrarán los titulares de la pensión en octubre y cómo acceder al beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre 2025 habrá un aumento en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) . El ajuste se aplica en base a lo establecido en el Decreto 274/24 , que fija incrementos mensuales con el índice de inflación informado por el INDEC .

De esta manera, el haber de la PUAM se actualizará en un 1,9% , el mismo porcentaje de inflación registrado en agosto, con el fin de que los ingresos de los adultos mayores acompañen la suba del costo de vida.

En octubre 2025 , los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán $261.013,09 , lo que representa el 80% de la jubilación mínima. Además, con el bono extraordinario de $70.000 , el haber total alcanzará los $331.013,09 .

Según lo previsto en la normativa, “este valor se ajusta todos los meses según la inflación, al igual que las jubilaciones y asignaciones que paga la ANSES , de esta forma se garantiza que los haberes acompañen el aumento del costo de vida”.

A este monto se le suma la cobertura médica a través de PAMI y la posibilidad de acceder a créditos ANSES , consolidando la PUAM como una herramienta clave para adultos mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para tramitar una jubilación ordinaria.

Cómo solicitar la pensión PUAM de ANSES

Para acceder a este beneficio previsional, las personas deben tener 65 años o más, residir en el país y no estar cobrando otra jubilación, pensión o seguro de desempleo.

El trámite comienza en mi ANSES, donde es necesario ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben verificar los datos personales y familiares, y luego solicitar un turno en una oficina del organismo. En la fecha asignada, el solicitante deberá presentarse con la documentación requerida, como DNI y, en algunos casos, comprobantes de residencia.

El trámite para acceder a la Pensión Universal se realiza a través de mi ANSES y con turno en las oficinas.

Si la solicitud es aprobada, la ANSES otorgará la PUAM con retroactividad a la fecha de inicio del trámite, garantizando un ingreso mensual y acceso a la cobertura médica de PAMI.

Calendario de pago de pensiones en octubre

La ANSES informó que los pagos de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas (PNC) se realizarán según la terminación del DNI con modificacion para los que tienen fecha de 10 de octubre por el feriado. El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (con posibilidad de reprogramación por feriado).

Este esquema garantiza que los titulares de la PUAM ANSES reciban su haber actualizado en tiempo y forma durante el mes de octubre 2025, incluyendo el bono extraordinario de $70.000.