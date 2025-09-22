22 de septiembre de 2025 - 09:41

PUAM de ANSES: cuánto cobrarán los titulares de la pensión en octubre y cómo acceder al beneficio

Los adultos mayores recibirán un ajuste en sus haberes este octubre. ANSES confirma actualizaciones y beneficios adicionales para quienes cumplan los requisitos.

Los titulares de la PUAM cobrarán su haber mensual junto con el bono extraordinario de $70.000.

Los titulares de la PUAM cobrarán su haber mensual junto con el bono extraordinario de $70.000.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El calendario de cobro de ANSES se modificará por el feriado trasladado al viernes 10.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación mínima: cuánto recibirás en octubre

Por Melisa Sbrocco
Jubilados y pensionados acceden a rebajas automáticas con la tarjeta de débito vinculada a ANSES.

ANSES ofrece hasta 20% de descuentos a jubilados y pensionados: cuáles son los comercios adheridos

Por Redacción Economía

De esta manera, el haber de la PUAM se actualizará en un 1,9%, el mismo porcentaje de inflación registrado en agosto, con el fin de que los ingresos de los adultos mayores acompañen la suba del costo de vida.

Cuánto pagará ANSES por la PUAM en octubre

En octubre 2025, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán $261.013,09, lo que representa el 80% de la jubilación mínima. Además, con el bono extraordinario de $70.000, el haber total alcanzará los $331.013,09.

Jubilados y pensionados ANSES.jpg
ANSES public&oacute; el calendario de pagos de octubre seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre según la terminación del DNI.

Según lo previsto en la normativa, “este valor se ajusta todos los meses según la inflación, al igual que las jubilaciones y asignaciones que paga la ANSES, de esta forma se garantiza que los haberes acompañen el aumento del costo de vida”.

A este monto se le suma la cobertura médica a través de PAMI y la posibilidad de acceder a créditos ANSES, consolidando la PUAM como una herramienta clave para adultos mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para tramitar una jubilación ordinaria.

Cómo solicitar la pensión PUAM de ANSES

Para acceder a este beneficio previsional, las personas deben tener 65 años o más, residir en el país y no estar cobrando otra jubilación, pensión o seguro de desempleo.

El trámite comienza en mi ANSES, donde es necesario ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben verificar los datos personales y familiares, y luego solicitar un turno en una oficina del organismo. En la fecha asignada, el solicitante deberá presentarse con la documentación requerida, como DNI y, en algunos casos, comprobantes de residencia.

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses
El tr&aacute;mite para acceder a la Pensi&oacute;n Universal se realiza a trav&eacute;s de mi ANSES y con turno en las oficinas. Foto: Anses

El trámite para acceder a la Pensión Universal se realiza a través de mi ANSES y con turno en las oficinas. Foto: Anses

Si la solicitud es aprobada, la ANSES otorgará la PUAM con retroactividad a la fecha de inicio del trámite, garantizando un ingreso mensual y acceso a la cobertura médica de PAMI.

Calendario de pago de pensiones en octubre

La ANSES informó que los pagos de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas (PNC) se realizarán según la terminación del DNI con modificacion para los que tienen fecha de 10 de octubre por el feriado. El cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (con posibilidad de reprogramación por feriado).

Este esquema garantiza que los titulares de la PUAM ANSES reciban su haber actualizado en tiempo y forma durante el mes de octubre 2025, incluyendo el bono extraordinario de $70.000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Refuerzo de Anses: cómo acceder a los $400.000 por adopción

Refuerzo de Anses: cómo acceder a los $400.000 por adopción

Por Redacción Economía
ANSES publicó el calendario de cobros de septiembre para todas las prestaciones según DNI.

Prestaciones de ANSES: cómo quedan los montos con el aumento de octubre de 2025

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La Justicia Federal ordenó a ANDIS y a ANSES "restituirle una pensión" a un adulto de San Rafael

Por Oscar Guillén
El calendario de pagos de ANSES en octubre sufrirá modificaciones por el traslado del feriado.

ANSES: calendario de pago de octubre con aumento y reprogramación por feriado

Por Redacción Economía