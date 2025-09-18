18 de septiembre de 2025 - 10:17

ANSES ofrece hasta 20% de descuentos a jubilados y pensionados: cuáles son los comercios adheridos

ANSES ofrece descuentos de hasta el 20% para jubilados y pensionados en supermercados, farmacias y negocios de barrio de todo el país.

Jubilados y pensionados acceden a rebajas automáticas con la tarjeta de débito vinculada a ANSES.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Por Redacción Economía
ANSES publicó el calendario de cobros de septiembre para todas las prestaciones según DNI.

Prestaciones de ANSES: cómo quedan los montos con el aumento de octubre de 2025

La iniciativa busca garantizar que los haberes rindan más en rubros esenciales como alimentación, higiene y medicamentos. El programa Beneficios ANSES abarca más de 7.000 comercios en todo el país, desde supermercados de grandes cadenas hasta pequeños negocios de barrio.

Los ahorros se aplican en el momento de la compra al abonar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se perciben los haberes, sin necesidad de inscripciones ni gestiones adicionales.

Jubilados supermercados
Supermercados y farmacias adheridas ofrecen hasta 20% de ahorro en compras básicas.

ANSES confirma rebajas en supermercados y farmacias para jubilados y pensionados

Desde el organismo previsional destacaron que el esquema de descuentos impacta directamente en el bolsillo de los adultos mayores. “Este beneficio apunta a reducir el gasto en alimentos y productos esenciales, impactando directamente en la canasta básica de los adultos mayores”, señalaron desde la ANSES.

Las principales cadenas adheridas, como:

  • Carrefour
  • Coto
  • Chango Más
  • Disco
  • Jumbo
  • Vea
  • La Anónima
  • Josimar

Estos locales ofrecen un 10% de descuento sobre el total de las compras. En tanto, farmacias y perfumerías aplican rebajas de hasta el 20% en higiene, limpieza y cuidado personal, rubros donde los jubilados destinan una porción importante de sus ingresos.

A su vez, quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% con un tope mensual de $20.000. Este beneficio se acredita automáticamente al pagar con tarjeta de débito o crédito de la entidad mediante la app BNA+ y se suma a los descuentos vigentes en los comercios.

Dónde consultar los comercios con descuentos de ANSES

La red de locales alcanza tanto a grandes superficies como a pequeños comercios barriales, lo que asegura cobertura en todas las provincias. Esto significa que jubilados y pensionados pueden aprovechar el programa sin importar si viven en grandes ciudades o en localidades más pequeñas.

Para conocer las opciones disponibles, la ANSES habilitó en su sitio web oficial un buscador que se actualiza en forma permanente. Allí es posible filtrar por rubro, localidad y nombre de comercio, lo que facilita encontrar rápidamente los lugares más cercanos para aprovechar las rebajas. Estos son los comercios adheridos en Mendoza:

Anses Comercios _ ANSES

