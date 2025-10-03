Cacheuta Park: la nueva atracción turística en la montaña con food trucks, parque aventura y hostel

Se trata de las tierras donde funcionó el Obrador de Cacheuta, a unos 1.800 metros de la villa. En la nota, todos los detalles de la iniciativa en Alta Montaña.

Tendrá una terraza para eventos con capacidad para 7.000 personas.

En sus nuevas oficinas de Palmares Workplace, el reconocido arquitecto Miguel Liendo recibió a Los Andes para hablar de los diferentes proyectos que tienen en la actualidad con Grupo Liendo SA. Entre las iniciativas se destaca un innovadora propuesta turística en plena montaña, bautizada como "Cacheuta Park" bajo la firma Tumta SA, presidida por el arquitecto.

El lugar donde se emplazará será en los terrenos del antiguo Obrador de Cacheuta, ubicado en el norte de la Ruta Provincial Nº 82, cerca de la Villa de Cacheuta.

WhatsApp Image 2025-06-13 at 13.05.02 (1) Conocé la propuesta que desarrollarán en Cacheuta. “Se trata de un parador de montaña con múltiples prestaciones y servicios, ubicado sobre la ruta 82, en la localidad de Cacheuta a unos 42km hacia el oeste de la Ciudad de Mendoza. Dentro de este distrito el parador se encuentra a 1km del pueblo y el puente colgante y a 2.000 metros del túnel vehicular de acceso al dique Potrerillos”, remarcó sobre la iniciativa en cuestión.

En cuanto al perfil del visitante, si bien es nacional e internacional, está dirigido preferentemente al “mendocino” que con su familia busca planes que abarquen todas las edades, en parejas o grupos de amigos.

WhatsApp Image 2025-06-13 at 13.05.02 Un proyecto que dará que hablar en plena Alta Montaña. La fuente consultada enfatizó que tendrá un espacio para eventos, gastronomía y servicios sanitarios, servicio para actividades de montaña y para esparcimiento en general. Si hacemos un análisis más exhaustivo, Cacheuta Park tendrá: