Cacheuta Park: la nueva atracción turística en la montaña con food trucks, parque aventura y hostel

En sus nuevas oficinas de Palmares Workplace, el reconocido arquitecto Miguel Liendo recibió a Los Andes para hablar de los diferentes proyectos que tienen en la actualidad con Grupo Liendo SA. Entre las iniciativas se destaca un innovadora propuesta turística en plena montaña, bautizada como "Cacheuta Park" bajo la firma Tumta SA, presidida por el arquitecto.
El lugar donde se emplazará será en los terrenos del antiguo Obrador de Cacheuta, ubicado en el norte de la Ruta Provincial Nº 82, cerca de la Villa de Cacheuta.
Conocé la propuesta que desarrollarán en Cacheuta.
“Se trata de un parador de montaña con múltiples prestaciones y servicios, ubicado sobre la ruta 82, en la localidad de Cacheuta a unos 42km hacia el oeste de la Ciudad de Mendoza. Dentro de este distrito el parador se encuentra a 1km del pueblo y el puente colgante y a 2.000 metros del túnel vehicular de acceso al dique Potrerillos”, remarcó sobre la iniciativa en cuestión.
En cuanto al perfil del visitante, si bien es nacional e internacional, está dirigido preferentemente al “mendocino” que con su familia busca planes que abarquen todas las edades, en parejas o grupos de amigos.
Un proyecto que dará que hablar en plena Alta Montaña.
La fuente consultada enfatizó que tendrá un espacio para eventos, gastronomía y servicios sanitarios, servicio para actividades de montaña y para esparcimiento en general. Si hacemos un análisis más exhaustivo, Cacheuta Park tendrá:
- Terraza para eventos (Espacio al aire libre con perímetro cerrado para espectáculos, con capacidad para 7.000 personas).
- Playa para Food truck.
- Restaurantes (Con área abierta).
- Cafetería (Con patio interno para eventos).
- Hostel (Espacios comunes y piscina).
- Despensa/minimarket.
- Locales comerciales (4 unidades con frente hacia la ruta).
- Parque recreativo inclusivo (Múltiples actividades de Aventura).
- Base de turismo de montaña (Información sobre actividades y contratación de servicios de turismo).
- Guardería / alquiler de bicicletas (Mantenimiento, alquiler y guardado).
- Glamping (Unidades tipo domo).
- Lodge & Spa.
- Estacionamientos.
- Espacio exclusivo para motos (Diferenciado del resto de los vehículos).
- Informador turístico.
- Estacionamiento de Autobuses y Traffic.
Dispondrá de un espacio para eventos, gastronomía y servicios sanitarios.
Cacheuta Park: su plan de obras está dividido en dos etapas
Etapa 1: Desarrollo de espacio para eventos, servicios sanitarios, restaurantes, cafeterías, locales comerciales, un hostel, el parque recreativo y espacios para eventos artísticos, deportivos y musicales.
Etapa 2: Construcción de un lodge & spa y cabañas de montaña.
Tumta SA es un grupo de inquietos mendocinos, que, con dilatada trayectoria en diversos ámbitos laborales de la provincia, decidió responder al reclamo de ese río que baja invitándonos a compartirlo, a integrarnos a la naturaleza que lo acompaña y así poder vivir la montaña a otro nivel.
“No como visitantes casuales, sino como habitantes permanentes de un espacio que nos pertenece y nos brinda las comodidades y servicios necesarios para transformarlo en nuestra casa observamos, sentimos, diseñamos, apostamos a esta visión y aquí está Cacheuta Park para los mendocinos”, dijo su presidente, el arquitecto Liendo.