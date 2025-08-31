Quedaron habilitadas las rutas provinciales 82 y 89, rumbo a Cacheuta y Las Vegas

La nieve acumulada había provocado la intransitabilidad en ambas RP. Además se habían reportado desprendimientos de rocas y hielo en la calzada.

Vialidad Mendoza habilitó la transitabilidad de la RP 82 y la RP 89 a Cacheuta y Potrerillos.

Vialidad Mendoza habilitó la transitabilidad de las rutas provinciales 82 (RP 82), en el tramo entre Las Compuertas y Cacheuta, y a la 89 (RP 89), desde la Comisaría de Potrerillos hasta Las Vegas. También se informó la habilitación hasta las villas cordilleranas de la zona, salvo Vallecitos, donde hay más de veinte centímetros de nieve, por lo que el circuito continuará intransitable durante el domingo y el lunes al menos.

Aunque el tránsito está habilitado advierten a la conductores de circular con mucha precaución. Esta recomendación es prioritaria ante la posibilidad de que durante la tarde-noche de este domingo y la madrugada del lunes se forme hielo sobre la calzada. La advertencia se realiza ante la posibilidad de que las bajas temperaturas imperen.

Desmoronamiento de rocas, acumulación de nieve y hielo en calzada La lluvia constante desde el sábado y la sorpresiva nevada del domingo provocaron desmoronamientos de rocas en la RP 82, como así también acumulación de nieve en esta y en la RP 89. Ante estos fenómenos se hizo imposible la reapertura inmediata, ya que las nevadas se mantuvieron hasta después del mediodía.

Fue necesario recurrir a retropalas, motoniveladoras, palas cargadoras y camiones saleros, para que el personal de la Dirección Provincial de Vialidad limpiara la ruta a lo largo del día. Además, en muchos sectores hizo falta esparcir sal para quitar el hielo que se había formado en la calzada. La maniobra es efectiva pero no inmediata, ya que normalmente se debe esperar varias horas para que la sal afloje y diluya el hielo.