El viaje de las mil historias: recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra

En 2013 y con 38 años, Claudio Díaz decidió dar un volantazo en su vida -valga el término- y dejó su trabajo estable como camionero , el mismo con el que -a diario- recorría la Provincia de Buenos Aires . Compró una combi modelo 1987 -a la que bautizó "Drona" ("porque es una ladrona de sonrisas ", explicaba hace 12 años), y el 1 de mayo de ese año salió en un viaje que, al día de hoy, continúa.

El viaje comenzó con destino a Ushuaia (por la ruta 3) y luego lo trajo a Mendoza por la mítica ruta 40 . Y fue en Mendoza donde empezó el "otro viaje" de Claudio (o "el Pelado" ). Porque aquí, a menos de dos meses de haber partido en una aventura que -a priori- buscaba unir Ushuaia con Alaska , se quedó sin fondos. Y fue en Mendoza donde encontró la manera de generar los propios recursos que invertiría en su viaje.

"Doce años después de ese momento, estoy de vuelta en Mendoza . Ya no viajo solo, sino lo hago con mi perra Trompa (11) y mi pareja, Ilma (48) , a quien conocí en Brasil ", cuenta Claudio (50), quien regresó a Mendoza hace una semana y, una vez más, se sorprendió (para bien, claro está) con la hospitalidad .

El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra

"Venía del Sur , con viento y frío , y al llegar a Mendoza me estaban esperando el solcito y su gente", cuenta -relajado- el Pela , quien ya hasta le dice "choca" a Trompa , adaptando el leguaje 100% mendocino , Y aunque no llegó a Alaska como lo había planificado (al menos, no lo ha hecho aún), ya ha recorrido 18 países , no solo en combi , sino también en bicicleta .

El 1 de mayo de 2013 , en su combi "Drona" , Díaz partió de su José C. Paz natal (en el conurbano bonaerense ) con destino a Ushuaia . Lo hizo por la ruta 3 , que une Buenos Aires con el punto más austral de América del Sur. Una vez en la capital de Tierra del Fuego , tras recorrerla, emprendió hacia el norte por la 40 .

El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra

"Llegué a fines de junio de 2013 a Mendoza y estuve un buen tiempo acá, más de dos meses. Tengo un cariño especial por Mendoza y su gente, porque fue acá donde arrancó el verdadero viaje. Yo salí de Buenos Aires con algo plata que había juntado, pero acá me quedé sin nada. Y fue acá donde la gente me empezó a dar una mano, esas manos que no dejaron de aparecer en todo el viaje", repasa Claudio a Los Andes.

Estando en Mendoza, y por recomendación de amigos que hizo en estas tierras, Díaz comenzó a vender postales de fotos que él mismo tomaba de paisajes y situaciones con que se topaba en cada uno de sus destinos. Con lo que ganaba de estas ventas, subsistía.

Viaje combi 2 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

También en Mendoza le regalaron algunos mates para que vendiese, y hasta llegó a trabajar en un boliche y en un restaurante.

"Después seguí para Tucumán, y ahí medio que quedé varado porque se me rompió la combi. Cuando la arreglé, ya salí del país y anduve recorriendo Bolivia y Perú", continúa con la reconstrucción de su itinerario.

Trompa, la primera compañera

Estando en Lima (Perú), estacionado junto a otros viajeros frente a una plaza, una tarde Claudio vio que se asomaba tímidamente y por debajo de la puerta de su combi una trompa negra. Era una perrita, solitaria, quien se acercaba al viajero argentino.

Viaje combi 7 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

"Estaba sola la perrita y se acercó a curiosear. En el lugar había otras personas que me impulsaron para que la sume, me decían que ellos ya habían viajado con perros y era una experiencia única. Y, como nadie vino a decir que la perra era suya y ella se acercó a la combi desde el primer momento, sentí que ella me había elegido también", describe Claudio.

Trompa ya conoció 16 de los 18 países que ha recorrido su compañero humano.

Yendo de la combi a la bici

De Perú, Claudio y Trompa partieron -a bordo de la combi "Drona"- con destino a Ecuador y Colombia. Y desde el país cafetero, embarcaron los tres hasta Panamá. De allí siguieron por Costa Rica (uno de los destinos que más le gustó al bonaerense), Nicaragua, Honduras. El Salvador, Guatemala, y Belice.

Viaje combi 6 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

"Llegamos a México y anduvimos un año y tres meses recorriendo todo el país. Desde México cruce en barco a Cuba, pero solo. Dejé a la combi y a la perra en la casa de una amiga de México y estuve 15 días en Cuba, que también es un lugar interesantísimo. Cuando volví, pegamos la vuelta y lo hicimos recorriendo los mismos países por los que habíamos pasado a la ida, pero conociendo otros lugares. Dos meses duró la vuelta", reconstruye.

La etapa final de esa primera parte del viaje incluyó a Brasil en el periplo, y fue aquí donde conoció a Ilma.

"La invité a viajar con nosotros en la combi, pero al principio no quiso. Me quedé un tiempo ahí y seguí con la aventura hasta que llegué a Argentina de nuevo, donde me agarró la pandemia", recapitula.

Viaje combi 10 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

La pandemia llevó a Claudio Díaz a recalcular todos sus planes. Estando en Argentina, vendió muchas de sus pertenencias y cambió su movilidad: pasó de la combi a una bici. Eso sí, fue una bici especial y adaptada para, en la parte delantera, poder llevar consigo a su fiel compañera de aventuras, Trompa.

Un nuevo desafío comenzaba en la vida de Claudio Díaz, quien cambió su vehículo, pero no su pasión. Y, pedaleando -siempre con Trompa a su lado-, llegó hasta San Martín de los Andes, en la Patagonia.

"Seguí con la bici, y me volví para Uruguay y Brasil. Estando en Brasil volví a insistirle a Ilma para que viajara con nosotros, y me volvió a decir que no. Pero esta vez me aclaró que en bici no iba a viajar, aunque no descartaba hacerlo en combi", sigue Díaz.

Viaje combi 5 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

La tercera pasajera

"Drona", aquella combi modelo 1987 con que había partido en 2013, era una de las pocas pertenencias que Claudio Díaz no había vendido. Por esto mismo, el plan de seguir descubriendo el mundo en un viaje sin rumbo definido permanecía intacto.

Claudio, Ilma y Trompa se quedaron en Brasil hasta pasar las fiestas el año pasado, mientras que en noviembre de 2024, aún en Brasil, vendieron a Drona y compraron otra combi, igual a la que tenían antes, pero modelo 1985.

En junio de este año, la familia regresó a Argentina para reiniciar el viaje en combi, esta vez ya con Ilma como la tercera pasajera. Y, como hace 12 años, Claudio quiso volver a Mendoza, el sitio donde -considera- empezó su aventura.

Viaje combi 1 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

"Nuestro plan es seguir para el lado de Chile, no hay planes muy estrictos", describe el intrépido viajero. La supervivencia en esta vida itinerante se hace cada vez más cuesta arriba, pero con los dotes de costurera y tejedora de Ilma (llevan una máquina de coser en la combi) más los stickers y patentes de otros países que venden Claudio, consiguen el dinero necesario.

A estos rebusques se suma esa infaltable solidaridad entre viajeros, que se aferran al "hoy por ti, mañana por mí" para ayudarse entre sí cuando alguno se encuentra en apuros.

"Hay de todo en la ruta, hay gente que viaja con muchísimo presupuesto, y también hay gente que viaja con menos que nosotros", resume.

El viaje de las mil historias

Pedirle a Claudio que elija una anécdota -o unas pocas- en este viaje que ya lleva 12 años (y contando...) puede resultar un tanto difícil. Sobre todo si se tienen en cuenta los 18 países recorridos, que ha viajado en dos combis y en una bicicleta, y que lo inició solo, y hoy lo secundan sus dos compañeras incondicionales (Ilma y Trompa)-

Viaje combi 4 El viaje de las mil historias: ya recorrió 18 países en combi y en bici, y ahora viaja con su novia y su perra @porahienelmundo

Así y todo, no duda en enumerar las dos veces en que se quedó sin frenos mientras manejaba, primero en Bolivia y luego en Guatemala. ¡Si todavía no logra quitarse de la cabeza la precisión exacta con que, en una zona de sierras, calculó el punto exacto para pasar por la banquina entre los otros autos y la ladera de una montaña!

"Lo que más me queda de todo esto es la gente que vas cruzando, porque siempre hay alguien para darte una mano. La inseguridad está en todos lados, pero la verdad es que nunca tuve problemas con nada. Cosas malas no me han pasado muchas ni muy graves, más allá de la rotura del motor o que se me incendie parte de la combi. Pero siempre encontré gente que me ayudara, y siempre he estado para ayudar al que lo necesita", cierra.