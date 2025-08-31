Suspendieron las clases presenciales para este lunes en zonas de Tupungato, Luján de Cuyo y Lavalle

El mes de septiembre arranca con el pie izquierdo en algunos lugares de Mendoza. Tras las intensas lluvias y nevadas, la DGE determinó la suspensión de las clases del turno mañana en varias zonas.

Suspensión de clases en zonas de Tupungato, Luján de Cuyo y Lavalle. (archivo).

La tormenta del fin de semana dejó secuelas para el comienzo de septiembre. Al corte de la Ruta 7, los desbordes cloacales y los daños en viviendas, ahora se le suma la suspensión de las clases en algunas zonas de Mendoza.

Así lo informó la Dirección General de Escuelas (DGE) al seguir las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil. La decisión se tomó en base a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las lluvias intensas y nevadas.

Suspensión de clases presenciales en zonas de Tupungato, Luján y Lavalle La imagen que compartieron desde el Gobierno sobre la intransitabilidad de los caminos de acceso a escuelas. Prensa Gobierno de Mendoza De esta manera se detalló que este lunes 1 de setiembre se suspenden las clases presenciales en el turno mañana. Las escuelas afectadas, de todos los niveles y modalidades, son: La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo; y El Secano, de Lavalle.