Aguas Mendocinas advierte "posible afectación del servicio en el Área Metropolitana" y "desbordes cloacales"

Aguas Mendocinas informó que las intensas tormentas registradas en la zona de Urfalino (Agua de las Avispas) afectó a dos establecimientos potabilizadores. Se detectó niveles elevados de turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda.
Tras las tormentas de este fin de semana, se emitió una alerta por los niveles altos de turbiedad en dos plantas potabilizadoras. Las recomendaciones.
Según los registros, los valores de turbiedad alcanzan los *5000 NTU, lo que supera los parámetros habituales de operación. Ante este panorama, la empresa comunicó: "Esta situación nos va a obligar a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy, con el objetivo de preservar la calidad del servicio".
Además detalló que "como consecuencia, podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana".
Cabe destacar que el equipo técnico del Aguas Mendocinas se encuentra trabajando para normalizar la situación cuanto antes. El aviso también fue acompañado por una serie de recomendaciones, para cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.
Desde la empresa detallaron que "se han registrado desbordes cloacales en distintos puntos del Área Metropolitana". Estos eventos tienen su origen en la conexión indebida de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario.
Esta práctica prohibida, más la presencia de tormentas, provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso. En ese marco, personal de Aguas Mendocinas se encuentra trabajando en las zonas afectadas para mitigar el impacto.
"Recordamos que las conexiones irregulares de pluviales al sistema cloacal están prohibidas y comprometen gravemente el funcionamiento del sistema, afectando a toda la comunidad", cierra el comunicado de Aguas Mendocinas.