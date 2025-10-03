3 de octubre de 2025 - 10:20

Reintegro en supermercados: Jumbo, Vea y Disco con hasta 25% pagando con Supervielle

Reintegro de hasta 25% todos los martes en Jumbo, Vea y Disco con tarjetas Supervielle. Planeá tus compras y ahorrá.

La promoción rige todos los martes hasta el 30 de noviembre y aplica en compras presenciales.

Por Melisa Sbrocco

Todos los martes, los clientes de Banco Supervielle pueden recibir un reintegro en supermercados de hasta 25% en sus compras en Jumbo, Vea y Disco. La promoción se aplica al pagar con tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard a través de la app MODO o la app del banco, y es válida hasta el 30 de noviembre de 2025.

El beneficio permite que las familias planifiquen sus compras y optimicen su presupuesto. Los reintegros se acreditan directamente en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días de realizada la compra, con topes mensuales que varían según el tipo de cliente.

Cómo acceder al reintegro en supermercados Jumbo, Vea y Disco

Desde Banco Supervielle S.A. explican que la promoción está disponible para clientes que realicen compras presenciales en Disco, Jumbo y Vea pagando con QR a través de la app MODO o la app del banco, usando tarjetas de débito Visa y tarjetas de crédito Visa o MasterCard incluidas en el paquete de productos del banco.

image
Clientes CG reciben 20% de reintegro y clientes IDT o PS hasta 25%, con topes mensuales de $8.000 y $15.000.

Requisitos y condiciones:

  • Válido todos los martes entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025.
  • Tope de reintegro mensual: $8.000 para clientes de Cartera General (CG) y $15.000 para clientes Identité (IDT) o quienes cobren sus haberes en Supervielle (Plan Sueldo o PS).
  • El reintegro se acredita dentro de los 30 días de realizada la compra en la cuenta asociada a MODO.
  • Es obligatorio tener cuenta Supervielle propia adherida a MODO.
  • No aplica a tarjetas corporativas ni pagos realizados por otras billeteras virtuales, solo mediante MODO.

Desde el banco detallan: “Para una compra de $40.000, un cliente CG recibirá $8.000 de reintegro, mientras que un cliente IDT o PS obtendrá $10.000”. En otras palabras, CG alcanza su tope mensual de $8.000 con compras acumuladas de $40.000, mientras que IDT o PS llegan al tope de $15.000 con compras acumuladas de $60.000.

Pag&aacute; con tu tarjeta Supervielle en Jumbo, Vea y Disco y obten&eacute; hasta 25% de reintegro.

Cuánto hay que comprar para tener el tope de reintegro

El reintegro del 25% para clientes que cobran su sueldo en Supervielle permite un ahorro en las compras semanales. Para maximizar el beneficio, conviene concentrar las compras los martes y calcular los montos necesarios para llegar al tope de reintegro:

  • Clientes CG: acumular $40.000 en compras para recibir $8.000 de reintegro.
  • Clientes IDT o PS: acumular $60.000 en compras para recibir $15.000 de reintegro.

Si dos miembros de un mismo grupo familiar realizan compras con tarjetas adheridas en Jumbo, Disco y Vea, pueden alcanzar un ahorro conjunto de hasta $30.000 por mes.

