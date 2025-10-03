Reintegro en supermercados: Jumbo, Vea y Disco con hasta 25% pagando con Supervielle

Todos los martes, los clientes de Banco Supervielle pueden recibir un reintegro en supermercados de hasta 25% en sus compras en Jumbo, Vea y Disco . La promoción se aplica al pagar con tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard a través de la app MODO o la app del banco, y es válida hasta el 30 de noviembre de 2025.

El beneficio permite que las familias planifiquen sus compras y optimicen su presupuesto. Los reintegros se acreditan directamente en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días de realizada la compra, con topes mensuales que varían según el tipo de cliente.

Desde Banco Supervielle S.A. explican que la promoción está disponible para clientes que realicen compras presenciales en Disco, Jumbo y Vea pagando con QR a través de la app MODO o la app del banco, usando tarjetas de débito Visa y tarjetas de crédito Visa o MasterCard incluidas en el paquete de productos del banco.

Clientes CG reciben 20% de reintegro y clientes IDT o PS hasta 25%, con topes mensuales de $8.000 y $15.000.

Desde el banco detallan: “Para una compra de $40.000, un cliente CG recibirá $8.000 de reintegro, mientras que un cliente IDT o PS obtendrá $10.000”. En otras palabras, CG alcanza su tope mensual de $8.000 con compras acumuladas de $40.000, mientras que IDT o PS llegan al tope de $15.000 con compras acumuladas de $60.000.

Cuánto hay que comprar para tener el tope de reintegro

El reintegro del 25% para clientes que cobran su sueldo en Supervielle permite un ahorro en las compras semanales. Para maximizar el beneficio, conviene concentrar las compras los martes y calcular los montos necesarios para llegar al tope de reintegro:

Clientes CG : acumular $40.000 en compras para recibir $8.000 de reintegro.

: acumular para recibir $8.000 de reintegro. Clientes IDT o PS: acumular $60.000 en compras para recibir $15.000 de reintegro.

Si dos miembros de un mismo grupo familiar realizan compras con tarjetas adheridas en Jumbo, Disco y Vea, pueden alcanzar un ahorro conjunto de hasta $30.000 por mes.