Reintegro en supermercados: Jumbo, Vea y Disco con hasta 25% pagando con Supervielle

Todos los martes, los clientes de Banco Supervielle pueden recibir un reintegro en supermercados de hasta 25% en sus compras en Jumbo, Vea y Disco. La promoción se aplica al pagar con tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard a través de la app MODO o la app del banco, y es válida hasta el 30 de noviembre de 2025.
El beneficio permite que las familias planifiquen sus compras y optimicen su presupuesto. Los reintegros se acreditan directamente en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días de realizada la compra, con topes mensuales que varían según el tipo de cliente.
Cómo acceder al reintegro en supermercados Jumbo, Vea y Disco
Desde Banco Supervielle S.A. explican que la promoción está disponible para clientes que realicen compras presenciales en Disco, Jumbo y Vea pagando con QR a través de la app MODO o la app del banco, usando tarjetas de débito Visa y tarjetas de crédito Visa o MasterCard incluidas en el paquete de productos del banco.
image
Clientes CG reciben 20% de reintegro y clientes IDT o PS hasta 25%, con topes mensuales de $8.000 y $15.000.
Requisitos y condiciones:
Desde el banco detallan: “Para una compra de $40.000, un cliente CG recibirá $8.000 de reintegro, mientras que un cliente IDT o PS obtendrá $10.000”. En otras palabras, CG alcanza su tope mensual de $8.000 con compras acumuladas de $40.000, mientras que IDT o PS llegan al tope de $15.000 con compras acumuladas de $60.000.
Vea lanza su tercer Vea Express en Mendoza
Pagá con tu tarjeta Supervielle en Jumbo, Vea y Disco y obtené hasta 25% de reintegro.
Cuánto hay que comprar para tener el tope de reintegro
El reintegro del 25% para clientes que cobran su sueldo en Supervielle permite un ahorro en las compras semanales. Para maximizar el beneficio, conviene concentrar las compras los martes y calcular los montos necesarios para llegar al tope de reintegro:
- Clientes CG: acumular $40.000 en compras para recibir $8.000 de reintegro.
- Clientes IDT o PS: acumular $60.000 en compras para recibir $15.000 de reintegro.
Si dos miembros de un mismo grupo familiar realizan compras con tarjetas adheridas en Jumbo, Disco y Vea, pueden alcanzar un ahorro conjunto de hasta $30.000 por mes.