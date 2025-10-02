Reintegro del 20% en supermercado: cuánto aprovechar $15.000 de ahorro en Hiper ChangoMás con este banco

Hiper ChangoMás lanzó una promoción que ofrece un 20% de reintegro en las compras realizadas con tarjetas Mastercard del Banco Galicia . La oferta está vigente todos los viernes, desde el 1° de junio hasta el 31 de octubre de 2025, y el crédito se acredita directamente en la cuenta del usuario.

El beneficio se activa a través de la app de MODO o la app del Banco Galicia , y cada usuario tiene un tope de reintegro de $15.000 por mes . Las compras deben realizarse en sucursales físicas adheridas, convirtiéndose en una oportunidad concreta para maximizar el ahorro en el supermercado sin cambiar los hábitos de consumo.

Para acceder al beneficio, es necesario realizar la compra con tarjetas de crédito Mastercard emitidas por Banco Galicia , escaneando el QR de MODO desde la app Galicia y/o MODO.

Hiper ChangoMás ofrece todos los viernes un reintegro del 20% en tus compras, convirtiéndose en una opción ideal para ahorrar en el supermercado.

Según los términos oficiales, el importe ahorrado se acreditará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra en la caja de ahorro común. Para acceder a la promoción, el participante deberá tener abierta una caja de ahorro común en el Banco, en donde se acreditará el monto del reintegro.

La promoción es válida únicamente los viernes, en comercios adheridos como Hiper ChangoMás , y no aplica para pagos con dinero en cuenta, transferencias, otras tarjetas no incluidas ni pagos por otras plataformas digitales.

El beneficio se acredita en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

El reintegro tiene un tope de $15.000 por usuario y por mes, e incluye compras con tarjetas adicionales vinculadas a la misma cuenta. En caso de devolución o reversión de la transacción, el Banco podrá revocar el reintegro y debitar el importe correspondiente.

H2: Cuánto hay que gastar para aprovechar al máximo la promoción

El reintegro del 20% permite un ahorro de hasta $15.000 por usuario al mes. Esto significa que, para alcanzar el tope, hay que realizar compras por un total de $75.000 mensuales en viernes, ya que el 20% de $75.000 equivale a $15.000.

Si dos personas del mismo grupo familiar realizan compras separadas, pueden sumar hasta $30.000 de reintegro, duplicando el beneficio. El crédito se ve reflejado en la cuenta del Banco Galicia dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. La modalidad de pago es exclusiva con tarjetas Mastercard del banco mediante el escaneo del QR de MODO, asegurando que el ahorro se aplique de manera automática.

Planificando las compras y coordinando con otros miembros de la familia, es posible maximizar el reintegro y reducir considerablemente el gasto mensual en el supermercado.