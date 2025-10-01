1 de octubre de 2025 - 10:15

Decathlon: cuánto valen las zapatillas, calzas, camperas y polars hoy, en octubre 2025

La cadena deportiva Decathlon renovó su catálogo con precios en indumentaria técnica y urbana. Aquí, los valores en pesos argentinos.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Zapatillas running

  • Kiprun KS900 Light hombre/mujer: 100.000 CLP = $145.200 ARS

  • Kalenji Jogflow 100.1 hombre: 25.000 CLP = $36.300 ARS

  • Kiprun Jogflow 190.1 mujer: 35.000 CLP = $50.820 ARS

  • Kiprun Jogflow 190.1 hombre: 22.000 CLP = $31.900 ARS

  • Kalenji Jogflow 500.1 hombre: 30.000 CLP = $43.600 ARS

  • Kiprun Trail TR2 hombre: 60.000 CLP = $87.100 ARS

  • Kiprun KS500 2 negro: 80.000 CLP = $116.400 ARS

  • Kiprun KD900.2 hombre: 120.000 CLP = $174.300 ARS

  • Kiprun KS900.2 mujer: 140.000 CLP = $203.700 ARS

  • Kiprun con placa carbono: 170.000 CLP = $247.700 ARS

image

Calzas deportivas

  • Calza fitness básica Domyos: 9.000 CLP = $13.100 ARS

  • Calza yoga Domyos 500: 15.000 CLP = $21.800 ARS

  • Calza running Kalenji Dry+: 25.000 CLP = $36.300 ARS

  • Calza Domyos 900 compresión: 30.000 CLP = $43.600 ARS

image

Camperas deportivas hombre

  • Chaqueta cortaviento Raincut Quechua: 12.000 CLP = $17.500 ARS

  • Chaqueta impermeable senderismo NH500: 40.000 CLP = $58.200 ARS

  • Parka acolchada -5 °C Forclaz: 65.000 CLP = $94.300 ARS

  • Parka -20 °C Quechua NH900: 130.000 CLP = $188.600 ARS

  • Chaqueta nieve impermeable Dreamscape: 110.000 CLP = $159.700 ARS

image

Polars hombre

  • Polar senderismo MH100: 14.000 CLP = $20.300 ARS

  • Polar senderismo MH120 cierre entero: 18.000 CLP = $26.200 ARS

  • Polerón con gorro NH100: 25.000 CLP = $36.300 ARS

  • Polar cálido Sherpa SH900: 45.000 CLP = $65.400 ARS

Cómo convertir los precios a pesos argentinos

Para calcular el costo en Argentina, se toma el valor en pesos chilenos, se divide por la cotización del dólar en Chile (962 CLP por dólar al 1 de octubre de 2025) y el resultado se multiplica por la cotización del dólar oficial en Argentina (1.400 pesos). Ejemplo: un producto de 50.000 CLP equivale a 51,98 dólares. Al multiplicarlo por 1.400, da $72.772 argentinos.

Existen dos formas recomendadas de pagar en Chile:

  • Con tarjeta de crédito en una cuota, y luego cancelar el resumen con dólares propios, evitando el recargo del 30%.

  • Con tarjeta de débito en dólares, asegurando que la cuenta asociada sea la caja de ahorro en esa moneda para no sufrir percepciones extra.

