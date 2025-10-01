Decathlon: cuánto valen las zapatillas, calzas, camperas y polars hoy, en octubre 2025

En octubre 2025, Decathlon Chile ofrece desde buzos de polar por $20.300 argentinos hasta zapatillas con placa de carbono por $247.700 argentinos. La amplitud de precios refleja la variedad de líneas, desde prendas básicas hasta productos técnicos de alto rendimiento.
Cómo convertir los precios a pesos argentinos
Para calcular el costo en Argentina, se toma el valor en pesos chilenos, se divide por la cotización del dólar en Chile (962 CLP por dólar al 1 de octubre de 2025) y el resultado se multiplica por la cotización del dólar oficial en Argentina (1.400 pesos). Ejemplo: un producto de 50.000 CLP equivale a 51,98 dólares. Al multiplicarlo por 1.400, da $72.772 argentinos.
Existen dos formas recomendadas de pagar en Chile:
Con tarjeta de crédito en una cuota, y luego cancelar el resumen con dólares propios, evitando el recargo del 30%.
Con tarjeta de débito en dólares, asegurando que la cuenta asociada sea la caja de ahorro en esa moneda para no sufrir percepciones extra.