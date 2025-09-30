Decathlon aún no abre sus puertas en Argentina, pero ya confirmó dos locales más: dónde estarán ubicados

La cadena deportiva francesa Decathlon , que cuenta con una presencia a nivel global de 1700 locales en 78 países, está expandiendo su presencia en Argentina .

Tras la futura apertura de la primer sucursal en el país, prevista para nomviembre de este año en el complejo Al Río de Vicente López, la empresa anunció que dos tiendas más se sumarán para el año 2026 en la Ciudad de Buenos Aires .

Los nuevos locales estarán ubicados en el Abasto Shopping y en Alto Palermo. La sucursal del Abasto será la primera en abrir, en la primera parte de 2026, con una estructura de 2.700 metros cuadrados. Esta apertura implica una inversión estimada de US$5 millones y generará más de 60 puestos de trabajo directos.

Por otro lado, el local de Alto Palermo está programado para segundo sementre del próximo año. Contará con 1.400 metros cuadrados, una inversión de US$4 millones y ofrecerá 50 empleos directos.

Gastón Manganiello, CMO de la empresa IRSA, celebró el anuncio: “ Abasto y Alto Palermo marcan el inicio de un camino que recorreremos juntos para seguir ofreciendo las mejores propuestas a nuestros visitantes de todo el país”.

Por su lado, la gerente comercial de Decathlon, Magela Méndez, agregó: “Estamos muy entusiasmados de continuar nuestra expansión en la Argentina, consolidando nuestra presencia en Buenos Aires y acercando a los argentinos una propuesta de deporte única en el mercado. Cada nueva tienda representa un paso más en nuestro compromiso de fomentar hábitos saludables y compartir nuestra pasión por el deporte con toda la comunidad”.

La llegada de esta importante y reconocida cadena de indumentaria deportiva forma parte de un plan de crecimiento a cinco años, que prevé una inversión total superior a los US$100 millones y la creación de 750 empleos directos en el país. A futuro, la empresa espera seguir ampliando su red nacional y sumar sucursales en Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

Decathlon en la Argentina, llega de la mano de una sociedad llamada Grupo One, que integran el empresario argentino Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia.

Antelo, figura clave en la escena local de los años '90, es quien hoy impulsa el ingreso de marcas internacionales al país con inversiones por más de US$200 millones.