30 de septiembre de 2025 - 21:35

Recorte en el Estado: el empleo público cayó casi 8% interanual en agosto y hubo 24 mil despidos

La dotación total contabilizada fue de 285.733 empleados, con una baja interanual de 7,8% y de 0,7% respecto de julio, según el Indec.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades cayó 7,8% interanual en agosto, con una caída de casi un punto respecto del mes anterior, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En agosto, la dotación total contabilizada fue de 285.733 empleados, con una baja interanual de 7,8% y de 0,7% respecto de julio. La mayor reducción se registró en la administración descentralizada (-12,3% interanual) y empresas y sociedades del Estado (-9,4% interanual).

De este modo, se redujo en 24.117 la cantidad de empleados, respecto de los 309.850 empleados que había en agosto 2024.

Dotación de personal en la administración pública

El Indec señaló que el universo de entidades informantes en agosto pasó de 131 a 123. Esto se explica por diversos motivos: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dentro de Jefatura de Gabinete de ministros, por el Decreto 438/25 fue incorporado a la estructura centralizada de esta Jefatura.

Asimismo, el Instituto Nacional del Agua (INA), organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía, se incorporó a la estructura centralizada de dicho ministerio. Además, el Ministerio de Salud incorporó en su estructura centralizada los datos reportados por el Instituto Nacional del Cáncer y por la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

Por otro lado, se produjo la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que dio lugar al Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad. El Instituto Nacional del Teatro (INT) fue repuesto como ente descentralizado perteneciente a Presidencia de la Nación y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) volvió a reportar en la estructura descentralizada de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

