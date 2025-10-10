ANSES confirmó los montos del Programa Hogar en octubre 2025: cuáles son y cómo saber si cobrás

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó esta semana con el pago del Programa Hogar correspondiente a octubre de 2025 , destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Este beneficio permite cubrir parte del costo de las garrafas de gas , aunque los montos permanecen sin actualización desde febrero de 2024.

ANSES adelantó la fecha de cobro jubilados por el feriado del 10 de octubre: ¿quiénes reciben el pago hoy?

El congelamiento del subsidio genera preocupación entre los beneficiarios , especialmente tras la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que dejó el precio de las garrafas a libre determinación de los comercios. Mientras el valor del producto sigue aumentando, los fondos del programa no acompañan el incremento, afectando el poder de compra de las familias.

Según la información oficial de la Secretaría de Energía , a través de la Resolución 11/2024 , el promedio ponderado nacional del Programa Hogar se mantiene en $1.778 por unidad . No obstante, el valor del subsidio varía de acuerdo con la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada provincia.

En octubre, ANSES retoma los pagos del Programa Hogar, pero sin anunciar una nueva actualización del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos del Plan Hogar correspondiente a octubre de 2025 . Las fechas varían según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

A continuación, el detalle completo del calendario de acreditaciones:

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias o billeteras virtuales declaradas por los titulares del programa, sin necesidad de realizar trámites adicionales en las oficinas de ANSES.

Cómo verificar el cobro del Programa Hogar y qué se espera hacia fin de año

Los beneficiarios pueden comprobar si cobran el Programa Hogar ingresando a Mi ANSES, con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, deben seleccionar las opciones “Programas y beneficios” y luego “Solicitar tarifa social”. En caso de no figurar como titulares, el sistema permite iniciar la solicitud de manera digital para acceder al subsidio de la garrafa.

Pese a los reclamos, el Gobierno Nacional no confirmó una nueva actualización del beneficio. El último ajuste se realizó en febrero de 2024, y desde entonces el monto permanece congelado. Mientras tanto, el precio de las garrafas se incrementó tras la desregulación del mercado de GLP, lo que amplió la brecha entre el subsidio y el costo real del producto.