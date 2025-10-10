10 de octubre de 2025 - 09:17

ANSES confirmó los montos del Programa Hogar en octubre 2025: cuáles son y cómo saber si cobrás

ANSES paga en octubre el Programa Hogar, que subsidia la compra de garrafas. Los montos varían por provincia y siguen sin actualizarse desde 2024.

El Programa Hogar de ANSES mantiene los montos congelados pese al aumento del precio de las garrafas.

El Programa Hogar de ANSES mantiene los montos congelados pese al aumento del precio de las garrafas.

Foto:

BAE Negocios - Canva
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó esta semana con el pago del Programa Hogar correspondiente a octubre de 2025, destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Este beneficio permite cubrir parte del costo de las garrafas de gas, aunque los montos permanecen sin actualización desde febrero de 2024.

Leé además

ANSES adelantó el pago para que los jubilados cobren antes del fin de semana largo.

ANSES adelantó la fecha de cobro jubilados por el feriado del 10 de octubre: ¿quiénes reciben el pago hoy?

Por Redacción Economía
Anses permite gestionar la PUAM de forma digital: guía paso a paso

Anses permite gestionar la PUAM de forma digital: guía paso a paso

Por Redacción Sociedad

El congelamiento del subsidio genera preocupación entre los beneficiarios, especialmente tras la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que dejó el precio de las garrafas a libre determinación de los comercios. Mientras el valor del producto sigue aumentando, los fondos del programa no acompañan el incremento, afectando el poder de compra de las familias.

"Garrafa social” a 16 pesos en Luján
En octubre, ANSES retoma los pagos del Programa Hogar, pero sin anunciar una nueva actualizaci&oacute;n del beneficio.

En octubre, ANSES retoma los pagos del Programa Hogar, pero sin anunciar una nueva actualización del beneficio.

Montos del Programa Hogar ANSES en octubre por provincia

Según la información oficial de la Secretaría de Energía, a través de la Resolución 11/2024, el promedio ponderado nacional del Programa Hogar se mantiene en $1.778 por unidad. No obstante, el valor del subsidio varía de acuerdo con la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada provincia.

Los montos establecidos para octubre son los siguientes:

  • Misiones: $2.246

  • Santiago del Estero: $2.245

  • Santa Fe: $2.037

  • Santa Cruz: $1.990

  • Tierra del Fuego: $1.990

  • San Juan: $1.935

  • La Rioja: $1.924

  • Neuquén: $1.922

  • Salta: $1.825

  • San Luis: $1.814

  • Entre Ríos: $1.794

  • CABA: $1.788

  • Córdoba: $1.773

  • Tucumán: $1.771

  • Chubut: $1.770

  • La Pampa: $1.761

  • Formosa: $1.747

  • Chaco: $1.704

  • Mendoza: $1.639

  • Buenos Aires: $1.539

  • Catamarca: $1.488

Numismática
Los subsidios del Programa Hogar difieren seg&uacute;n la provincia y las condiciones clim&aacute;ticas.

Los subsidios del Programa Hogar difieren según la provincia y las condiciones climáticas.

Cuándo se cobra el Plan Hogar de ANSES en octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos del Plan Hogar correspondiente a octubre de 2025. Las fechas varían según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

A continuación, el detalle completo del calendario de acreditaciones:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: miércoles 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias o billeteras virtuales declaradas por los titulares del programa, sin necesidad de realizar trámites adicionales en las oficinas de ANSES.

Cómo verificar el cobro del Programa Hogar y qué se espera hacia fin de año

Los beneficiarios pueden comprobar si cobran el Programa Hogar ingresando a Mi ANSES, con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, deben seleccionar las opciones “Programas y beneficios” y luego “Solicitar tarifa social”. En caso de no figurar como titulares, el sistema permite iniciar la solicitud de manera digital para acceder al subsidio de la garrafa.

Pese a los reclamos, el Gobierno Nacional no confirmó una nueva actualización del beneficio. El último ajuste se realizó en febrero de 2024, y desde entonces el monto permanece congelado. Mientras tanto, el precio de las garrafas se incrementó tras la desregulación del mercado de GLP, lo que amplió la brecha entre el subsidio y el costo real del producto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los jubilados con haberes mínimos recibirán un total de $396.298,38 sumando el aumento y el bono.

Jubilados de ANSES: cuándo cobran el aumento y el bono de octubre

Por Redacción Economía
Actualizar el domicilio en ANSES será obligatorio para no perder la pensión por invalidez en octubre.

Pensiones por invalidez ANSES: quiénes no cobran en octubre y el nuevo requisito

Por Redacción Economía
Los nuevos valores del SUAF de ANSES aplican desde octubre y alcanzan a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.

SUAF octubre 2025: ANSES confirmó calendario y aumento para monotributistas

Por Redacción Economía
Fechas y montos de cobro de ANSES en octubre 2025, con aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

ANSES: calendario de pago de octubre 2025 y aumentos confirmados

Por Redacción Economía