ANSES adelantó la fecha de cobro jubilados por el feriado del 10 de octubre: ¿quiénes reciben el pago hoy?

ANSES modificó el calendario de pagos y adelantó la fecha de cobro para jubilados que perciben la mínima, por el feriado de mañana.

ANSES adelantó el pago para que los jubilados cobren antes del fin de semana largo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una modificación en el calendario de pagos de octubre 2025 que adelanta la fecha de cobro para jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos.

La medida se toma en el marco del feriado del viernes 10 de octubre, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios accedan a sus ingresos antes del fin de semana largo.

El adelanto se da en un mes en el que rigen los nuevos aumentos por movilidad establecidos por el Decreto 274/2024, y se mantiene el bono de $70.000 para los haberes más bajos.

Desde el organismo previsional explicaron que el adelanto en las fechas de cobro tiene un motivo operativo vinculado al feriado nacional. "La medida busca garantizar que los jubilados y pensionados con haberes mínimos puedan cobrar antes del fin de semana largo y organizar sus gastos con mayor previsibilidad", señalaron desde ANSES al difundir el cronograma.

El nuevo esquema comenzará el miércoles 8 de octubre, cuando cobrarán los jubilados con DNI terminados en 0, mientras que los terminados en 1 y 2 lo harán el jueves 9, justo antes del feriado del viernes 10 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El calendario de pagos de octubre quedará distribuido de la siguiente manera: Jubilados y pensionados con la mínima DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

miércoles 8 de octubre DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

jueves 9 de octubre Fin de semana largo: del viernes 10 al domingo 12 de octubre ( Día del Respeto a la Diversidad Cultural )

del viernes 10 al domingo 12 de octubre ( ) DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

lunes 13 de octubre DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

martes 14 de octubre DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

miércoles 15 de octubre DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

jueves 16 de octubre DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

viernes 17 de octubre DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

lunes 20 de octubre DNI terminados en 9: martes 21 de octubre Jubilados que cobran por encima de la mínima DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

miércoles 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

jueves 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

viernes 24 de octubre DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

lunes 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre Desde ANSES remarcaron que los haberes estarán acreditados en las cuentas habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aumento y el bono de octubre en los haberes jubilatorios: cómo queda la mínima Con la aplicación del Decreto 274/2024, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. En octubre, el haber mínimo asciende a $326.266,36, al que se suma un bono de $70.000, totalizando $396.266,36 para quienes cobran la mínima. El Gobierno confirmó que el refuerzo se mantiene durante este mes: Cobran el bono completo: jubilados y pensionados con haberes de hasta $326.298.

jubilados y pensionados con haberes de hasta $326.298. Cobran bono parcial: quienes perciben entre $326.298 y $396.298.

quienes perciben entre $326.298 y $396.298. No cobran bono: jubilados con haberes superiores a $396.298. Créditos ANSES.jpg En palabras de funcionarios del organismo, el objetivo del refuerzo es “acompañar a los sectores más vulnerables y sostener el consumo en un contexto económico desafiante”. De esta manera, ANSES busca que el adelanto del calendario y el incremento por movilidad se traduzcan en un alivio concreto para los jubilados durante octubre, especialmente en un mes con feriado nacional y ajustes en los haberes.