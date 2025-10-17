17 de octubre de 2025 - 14:05

Buenas noticias para jubilados y pensionados de Anses: este es el aumento que tendrán en noviembre

La fórmula de movilidad establece aumentos mensuales en base a la última cifra de inflación reportada por el Indec. Además, las fechas de pago según DNI.

Vacaciones: ¿cuánto cuesta extraer dinero de un cajero en el exterior?
Vacaciones: ¿cuánto cuesta extraer dinero de un cajero en el exterior?

La fórmula de movilidad de la gestión de Javier Milei (decreto 274/2024) dispuso aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones universales tomando como base el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que esté disponible. Como esa cifra se conoce avanzado el mes siguiente al medido, se dice que los ajustes corren dos meses atrasados.

Así, para noviembre, el incremento para beneficiarios de Anses queda determinado en la misma proporción que la inflación de septiembre. Fue del 2,1% a nivel nacional. Sin embargo, para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. Será entonces del 2,08%.

Con aumento: de cuánto será la jubilación mínima en noviembre de 2025

La jubilación mínima pasará el mes próximo a ser de $333.052,70. Se le agrega el bono de $70.000, por lo que el total de base llegará a $403.052,70.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.241.349,35.

Aumentos para jubilados y pensionados de Anses en noviembre de 2025&nbsp;

Aumentos para jubilados y pensionados de Anses en noviembre de 2025

De cuánto serán las pensiones en noviembre de 2025

Los beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a un 80% de un haber mínimo, cobrarán $266.442,16, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $336.442,16.

Para quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez, el haber será de $233.136,89 (es el 70% de la mínima). Con el bono incluido, la PNC alcanzará los $303.136,89.

Cómo se paga el bono de $70.000 en noviembre de 2025

En noviembre de 2025, el bono previsional de $70.000 será acreditado junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámite previo.

Lo percibirán en su totalidad quienes cobren la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y los beneficiarios de la PUAM.

En cambio, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un monto proporcional, de modo que la suma total entre el haber y el bono no supere los $403.052,70.

Fechas de pago para titulares de pensiones no contributivas - noviembre de 2025

Como cada mes, el cronograma de pagos se ordenará según el número de terminación del DNI y se extenderá durante varios días.

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Cuánto cobran los jubilados con aumento y bono de $70.000 en marzo - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Fechas de pago para jubilados que cobran la mínima - noviembre de 2025

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Fechas de pago para jubilados que cobran por encima de la mínima - noviembre de 2025

  • Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3 (lunes 24 es feriado)
  • Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
