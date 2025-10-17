Buenas noticias para jubilados y pensionados de Anses: este es el aumento que tendrán en noviembre

Tras la publicación de la inflación de 2,1% correspondiente a septiembre , se confirma la cifra de nuevo aumento de noviembre que cobrarán los jubilados y pensionados dependientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Además se mantendrá el bono no remunerativo de $70.000, congelado desde marzo de 2024.

La fórmula de movilidad de la gestión de Javier Milei (decreto 274/2024) dispuso aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones universales tomando como base el último Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que esté disponible. Como esa cifra se conoce avanzado el mes siguiente al medido, se dice que los ajustes corren dos meses atrasados.

Así, para noviembre , el incremento para beneficiarios de Anses queda determinado en la misma proporción que la inflación de septiembre . Fue del 2,1% a nivel nacional. Sin embargo, para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado. Será entonces del 2,08%.

La jubilación mínima pasará el mes próximo a ser de $333.052,70. Se le agrega el bono de $70.000 , por lo que el total de base llegará a $403.052,70.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.241.349,35.

Aumentos para jubilados y pensionados de Anses en noviembre de 2025

De cuánto serán las pensiones en noviembre de 2025

Los beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a un 80% de un haber mínimo, cobrarán $266.442,16, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $336.442,16.

Para quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez, el haber será de $233.136,89 (es el 70% de la mínima). Con el bono incluido, la PNC alcanzará los $303.136,89.

Cómo se paga el bono de $70.000 en noviembre de 2025

En noviembre de 2025, el bono previsional de $70.000 será acreditado junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámite previo.

Lo percibirán en su totalidad quienes cobren la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y los beneficiarios de la PUAM.

En cambio, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un monto proporcional, de modo que la suma total entre el haber y el bono no supere los $403.052,70.

Fechas de pago para titulares de pensiones no contributivas - noviembre de 2025

Como cada mes, el cronograma de pagos se ordenará según el número de terminación del DNI y se extenderá durante varios días.

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto cobran los jubilados con aumento y bono de $70.000 en marzo - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Cuánto cobran los jubilados con aumento y bono de $70.000 en marzo - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Fechas de pago para jubilados que cobran la mínima - noviembre de 2025

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

