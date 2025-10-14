ANSES confirmó el calendario de pago de octubre con aumento y bono para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el nuevo calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025, que incluye un aumento del 1,88 % por movilidad en jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Además, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, beneficiando a más de cinco millones de personas en todo el país.
El cronograma se modificó debido al fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, con el fin de garantizar que los pagos se realicen sin demoras y que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes de manera ordenada y segura. Este ajuste forma parte de la política del Gobierno nacional para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables.
El nuevo cronograma de pagos de la ANSES ya fue confirmado y presenta adelantos en las fechas de cobro para evitar demoras durante el feriado largo. Según detalló el organismo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán sus haberes entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que quienes perciben montos superiores lo harán entre el 22 y el 28 del mismo mes.
Desde la ANSES aclararon que “el pago del bono de $70.000 se acreditará junto con la jubilación, sin necesidad de trámite adicional”, garantizando así que todos los beneficiarios accedan al refuerzo sin gestiones extras.
Calendario de jubilaciones mínimas:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3 al 9: del 13 al 21 de octubre
Haberes mayores a la mínima:
DNI 0 y 1: 22 de octubre
DNI 2 y 3: 23 de octubre
DNI 4 y 5: 24 de octubre
DNI 6 y 7: 27 de octubre
DNI 8 y 9: 28 de octubre
En cuanto a las Asignaciones Universales y Familiares, la AUH y la Asignación Familiar (SUAF) se abonarán del 8 al 21 de octubre, mientras que la AUE se pagará del 9 al 23 de octubre. Además, el organismo recordó que “el 20 % retenido de la AUH puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH 2024”, la cual certifica los controles médicos y la asistencia escolar de los niños y adolescentes beneficiarios.
El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcaron que esta actualización “busca garantizar previsibilidad y mantener la asistencia a los sectores más vulnerables”, en un contexto de inflación sostenida. Desde el organismo previsional explicaron que “las fechas fueron adaptadas para evitar demoras por el feriado largo y optimizar el flujo de pagos en todo el país”, una medida que busca mejorar la atención y organización del sistema.
El bono de $70.000 continuará vigente hasta nuevo aviso, mientras se define el nuevo esquema de movilidad jubilatoria que se ajustará según el índice de inflación mensual. Este refuerzo económico representa un alivio para millones de adultos mayores y titulares de asignaciones que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos esenciales.
Para consultar la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial www.anses.gob.ar o acceder a la aplicación Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo reiteró que no es necesario pedir turno ni realizar trámites presenciales para cobrar los haberes o el bono, y recomendó verificar la información únicamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones o estafas virtuales.