ANSES confirmó el calendario de pago de octubre con aumento y bono para jubilados

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre con aumento por movilidad y bono de $70.000 para jubilados y beneficiarios de asignaciones.

El nuevo aumento del 1,88 % se aplicará en jubilaciones, pensiones y asignaciones durante octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el nuevo calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025, que incluye un aumento del 1,88 % por movilidad en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Además, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, beneficiando a más de cinco millones de personas en todo el país.

El cronograma se modificó debido al fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, con el fin de garantizar que los pagos se realicen sin demoras y que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes de manera ordenada y segura. Este ajuste forma parte de la política del Gobierno nacional para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables.

Jubilados ANSES.jpg ANSES publicó el calendario de pagos de octubre con adelantos y aumentos El nuevo cronograma de pagos de la ANSES ya fue confirmado y presenta adelantos en las fechas de cobro para evitar demoras durante el feriado largo. Según detalló el organismo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán sus haberes entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que quienes perciben montos superiores lo harán entre el 22 y el 28 del mismo mes.

Desde la ANSES aclararon que “el pago del bono de $70.000 se acreditará junto con la jubilación, sin necesidad de trámite adicional”, garantizando así que todos los beneficiarios accedan al refuerzo sin gestiones extras.