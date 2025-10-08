8 de octubre de 2025 - 21:13

Anses permite gestionar la PUAM de forma digital: guía paso a paso

Se trata de la prestación para mayores de 65 años sin jubilación. El trámite es 100% online a través de “mi ANSES”, agilizando el acceso a la prestación.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el marco del proceso de digitalización del Estado, el Gobierno, a través de Anses, habilitó una nueva modalidad que simplifica y agiliza el acceso a una de las prestaciones clave para quienes no cuentan con aportes jubilatorios. Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas de 65 años o más que ahora se puede tramitar de forma cien por ciento digital.

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, permite a los adultos mayores iniciar la solicitud desde una computadora o un celular, sin necesidad de intermediarios ni de moverse de su casa, a través del portal "mi ANSES".

Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder

La PUAM es una prestación de carácter vitalicio y no contributivo, diseñada para garantizar una cobertura previsional a un sector de la población que no cuenta con los 30 años de aportes requeridos para una jubilación ordinaria.

Requisitos para solicitarla:

  • Tener 65 años de edad o más.
  • No cobrar ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional, cajas provinciales o municipales.
  • No estar cobrando la Prestación por Desempleo.
Cómo es el nuevo trámite 100% digital: paso a paso

Antes de iniciar, es fundamental tener la Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados en el sistema.

  • Ingresar a "mi ANSES": Acceder al portal con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos de contacto y domicilio sean correctos.
  • Seleccionar la opción: En el menú, buscar la solapa "Solicitud de Prestaciones" y luego hacer clic en "Pensión Universal para el Adulto Mayor".
  • Seguir los pasos: El sistema guiará al usuario para completar la solicitud. Una vez finalizado, indicará que el pedido fue enviado exitosamente.

El seguimiento del expediente se puede realizar desde la misma plataforma, en la opción "Consulta de expediente".

Cuánto se cobra y qué beneficios incluye

La PUAM es una prestación que garantiza un ingreso mensual y cobertura de salud.

  • Monto del haber: Es equivalente al 80% de una jubilación mínima.
  • Actualización: Se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
  • Beneficios adicionales: Los titulares de la PUAM cuentan con cobertura de salud de PAMI y tienen derecho a cobrar asignaciones familiares (por Hijo, Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).
