Anses permite gestionar la PUAM de forma digital: guía paso a paso

Se trata de la prestación para mayores de 65 años sin jubilación. El trámite es 100% online a través de “mi ANSES”, agilizando el acceso a la prestación.

En el marco del proceso de digitalización del Estado, el Gobierno, a través de Anses, habilitó una nueva modalidad que simplifica y agiliza el acceso a una de las prestaciones clave para quienes no cuentan con aportes jubilatorios. Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas de 65 años o más que ahora se puede tramitar de forma cien por ciento digital.

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, permite a los adultos mayores iniciar la solicitud desde una computadora o un celular, sin necesidad de intermediarios ni de moverse de su casa, a través del portal "mi ANSES".

Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder La PUAM es una prestación de carácter vitalicio y no contributivo, diseñada para garantizar una cobertura previsional a un sector de la población que no cuenta con los 30 años de aportes requeridos para una jubilación ordinaria.

Requisitos para solicitarla:

Tener 65 años de edad o más.

No cobrar ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional, cajas provinciales o municipales.

No estar cobrando la Prestación por Desempleo. Cómo es el nuevo trámite 100% digital: paso a paso Antes de iniciar, es fundamental tener la Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados en el sistema.