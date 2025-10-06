Jubilados de ANSES: cuándo cobran el aumento y el bono de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el aumento del 1,88 % para los haberes jubilatorios de octubre de 2025, de acuerdo al índice de inflación de agosto difundido por el INDEC.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

Además, el organismo prevé otorgar un bono de $70.000 para quienes perciban los haberes más bajos, con el objetivo de reforzar sus ingresos frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El haber mínimo pasará a ser de $326.298,38 , y quienes reciban el bono alcanzarán un total de $396.298,38 . En octubre también se actualizarán las prestaciones de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez y la Pensión Madre de 7 hijos, bajo el mismo esquema proporcional.

Según la Resolución 317/2025 , los haberes mínimos subirán a $326.298,38 , mientras que los máximos llegarán a $2.195.679,22 . Aquellos jubilados y pensionados de menores ingresos recibirán además un bono de $70.000 , que se suma al haber reajustado. Para quienes superen ese mínimo, se dispone un bono proporcional, con el fin de alcanzar el mismo monto máximo de $396.298,38 .

Estas modificaciones también alcanzarán a las prestaciones de PUAM , Pensión No Contributiva por Invalidez , Pensión por Vejez y Pensión Madre de 7 hijos , siguiendo el criterio proporcional al haber correspondiente.

Calendario de pagos para jubilados en octubre 2025

ANSES determinó que los pagos comenzarán el miércoles 8 de octubre y se extenderán hasta el martes 28 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Cómo consultar el pago y qué hacer si no aparece el bono

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y clave de seguridad social. Dentro del portal, deben seleccionar la opción “Cobros” → “Cuándo y dónde cobro”, donde figura la información actualizada del calendario y del banco asignado.

ANSES aclaró que tanto el aumento como el bono se acreditan de manera automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional. En caso de que el refuerzo no figure en la liquidación, se recomienda esperar 48 horas hábiles y, si el pago sigue sin aparecer, realizar una consulta presencial en una oficina del organismo con turno previo.