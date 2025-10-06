Dólar hoy: a cuánto cotiza en el arranque de la semana

En otra jornada estable , el dólar minorista cotiza este lunes 6 de octubre a $1.400 para la compra y $ 1.450 para la venta en el Banco Nación. Se encuentra $5 arriba del blue o paralelo , que se vende a $1.445. Los dólares financieros crecen y se ubican por encima de los $1.500.

Por su parte, el dólar mayorista arranca la semana en $ 1.432 , mientras que el techo de la banda de flotación quedó fijado para hoy en $1.483,67 según la web del Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin , bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200 , que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.425

Venta: $1.445

El dólar blue. Dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $1.499,45 (+ $ 1,82)

: $1.499,45 (+ $ 1,82) Venta: $ 1.500,27 (+ $ 1,10)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.522,60 (+ $ 4,79)

: $ 1.522,60 (+ $ 4,79) Venta: $ 1.527,17 (- $18,04)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".