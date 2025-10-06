6 de octubre de 2025 - 12:58

Dólar hoy: a cuánto cotiza en el arranque de la semana

Las cotizaciones de la divisa estadounidense en cada mercado este lunes 6 de octubre.

Dólar hoy, 6 de octubre

Dólar hoy, 6 de octubre

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En otra jornada estable, el dólar minorista cotiza este lunes 6 de octubre a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación. Se encuentra $5 arriba del blue o paralelo, que se vende a $1.445. Los dólares financieros crecen y se ubican por encima de los $1.500.

Leé además

Dólar hoy, 3 de octubre

El dólar blue quedó por debajo del oficial: a cuánto cotizaron este viernes

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 2 de octubre

El dólar se mantuvo estable tras el apoyo de Bessent y cerró a $1.450

Por Redacción Economía

Por su parte, el dólar mayorista arranca la semana en $1.432, mientras que el techo de la banda de flotación quedó fijado para hoy en $1.483,67 según la web del Banco Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1975184324153536799&partner=&hide_thread=false

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.885 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.425
  • Venta: $1.445
El dólar blue.
Dólar hoy

Dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $1.499,45 (+ $ 1,82)
  • Venta: $ 1.500,27 (+ $ 1,10)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.522,60 (+ $ 4,79)
  • Venta: $ 1.527,17 (- $18,04)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar hoy, 1 de octubre

Fuerte alza del dólar: subió $ 50 en un solo día y cerró a $ 1.450

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 30 de septiembre

El dólar continúa en alza y volvió a tocar los $1.400: cómo quedó la cotización en los bancos

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 29 de septiembre

Así fue la reacción del dólar hoy tras la restricción del Banco Central: a cuánto cerró la cotización

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 26 de septiembre

El dólar oficial cerró la semana en $1.350 pero creció la brecha con el MEP y CCL tras el anuncio del BCRA

Por Redacción Economía