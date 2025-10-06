Nacida de una necesidad concreta y de una visión compartida, la Cámara de Comercio de San Carlos celebró su 2do Aniversario

Mientras el pronóstico extendido el fin de semana extendía una alerta meteorológica sobre el Valle de Uco, la tarde del sábado regaló un clima óptimo. En La Consulta, la Cámara de Comercio , Industria, Producción y Turismo de San Carlos celebró su segundo aniversario .

El sunset aniversario se realizó en la Bodega, las 19 marcó el punto de inicio. Al ingresar, los casi 300 invitados fueron recibidos con una copa grabada con el logo de la Cámara y un número dos. Pasadas las 20 comenzaron los discursos, y la noche continuó con un reconocimiento a emprendedores locales.

Entre los presentes, estuvo el intendente Alejandro Morrilla y la Federación Económica de Mendoza (FEM), encabezada por su presidente Alfredo Lombardo. También delegaciones de las cámaras de San Rafael, Malargüe, General Alvear, San Martín, Ciudad, Tunuyán y Tupungato. Entre las cámaras del Valle de Uco, la de San Carlos es la más joven. Nació hace dos años a partir de una necesidad concreta y una visión compartida: construir una institución capaz de representar a los sectores productivos y acompañar el desarrollo económico del departamento.

“Hoy no solo celebramos un nuevo aniversario, sino también la fuerza de una comunidad que demostró que el trabajo compartido genera grandes resultados”, expresó la presidenta de la Cámara, Claudia Fragalá, durante su discurso de apertura.

A partir de una necesidad concreta y una visión compartida, Claudia Fragalá, docente jubilada y emprendedora turística, decidió reunir en su casa a un grupo de comerciantes, productores y prestadores de servicios que compartían la misma inquietud: la falta de acompañamiento institucional al desarrollo local. “Sentí que el turismo era una deuda pendiente en San Carlos. Faltaba apoyo, no económico, sino humano y de gestión. Por eso convocamos a una reunión en mi casa. Éramos más de sesenta personas con las mismas ganas de crecer y de organizarnos”, recordó Fragalá en diálogo con Los Andes.

“Desde ese momento entendimos que era el camino. Empezamos siendo un grupo de turismo y hoy somos Cámara de Turismo, Comercio, Producción e Industria”. Ya con dos años de recorrido, la Cámara alcanzó el socio número 100 y logró consolidar vínculos con cámaras de distintos puntos de Mendoza y con entidades del Valle de Uco, además de establecer relaciones de cooperación con Chile.

Sunset Aniversario

Durante los discursos, los mensajes coincidieron en uno de los ejes de gestión centrales: el fortalecimiento del vínculo entre el sector privado y el educativo.

Cámara San Carlos Sunset en La Bodega para celebrar el segundo aniversario de la Cámara de Comercio de San Carlos. Gentileza

También se destacaron los avances institucionales alcanzados en este período, entre ellos la creación de la Cámara Joven, un espacio orientado a sumar a las nuevas generaciones al desarrollo empresarial y emprendedor local. “Los jóvenes son el futuro y tienen otra mirada, más creativa y genuina. Son ellos quienes tienen que inyectar energía a este entramado productivo”, dijo Fragalá.

En términos al contexto que vienen atravesando los productores locales tras la caída de granizo, la representante fue consultada y afirmo que desde el área de Producción e Industria, la Cámara realizó visitas a productores para relevar daños tras el reciente temporal de granizo y coordinar gestiones de apoyo y financiamiento. “La idea es acompañar a quienes trabajan la tierra y mostrarles que no están solos”, comentó Fragalá.

Al tomar la palabra, el intendente Alejandro Morillas valoró el rol de la Cámara en el impulso económico local. En su discurso, destacó la necesidad de avanzar hacia un San Carlos moderno y productivo, con equilibrio entre desarrollo y el ambiental. “Queremos un San Carlos moderno, dinámico, pujante. No queremos minería, eso lo sabemos y lo defendemos. Pero sí queremos industrias que transformen lo que producimos, trabajo para nuestros jóvenes y un desarrollo que nos permita crecer sin perder nuestra identidad”, dijo.

Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Sebastián Garro, resaltó la articulación con la Cámara como socia estratégica de la política turística local. “Contar con una cámara que impulse los emprendimientos privados nos complementa en la política de Estado de desarrollar el turismo”, señaló. Y se permitió adelantar unas líneas de acción en lo que respecta al turismo diciendo que: “hemos comenzado con La Consulta, Pueblo del Vino, y vamos a seguir con Pueblo Histórico, Portal de Uco, Pueblo de las Aromáticas y Pueblo Gaucho. Por eso, tener una cámara con buena salud institucional es clave para este crecimiento”.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), durante su discurso, reafirmó el compromiso de la provincia con el fortalecimiento del sector privado y la reducción impositiva como política de desarrollo: “Vamos por el octavo año consecutivo de reducción de impuestos en Mendoza. Esto ha significado que mil millones de dólares quedaran en manos del sector privado para generar empleo”, señaló Lombardo.

Finalmente, antes de que cerrara la noche, se entregó reconocimiento a todos los emprendedores de san Carlos que ya son parte de la Cámara.