BALC 2025: Bariloche se convierte en la capital gastronómica del país y dos chefs mendocinos dirán presente

Del 6 al 13 de octubre, la ciudad patagónica reúne a chefs de renombre, productores de todo el país y visitantes de todas partes en un festival único.

Bariloche a la Carta. cocineros_BALC_PATAGONIA-22
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

San Carlos de Bariloche volverá a transformarse en un imán para quienes buscan vivir experiencias gastronómicas únicas. Del 6 al 13 de octubre, llega la 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC), un evento que no solo celebra lo mejor de la cocina patagónica, sino que se consolidó como una de las citas más esperadas del calendario turístico argentino.

Durante una semana, la ciudad abre sus puertas para ofrecer una experiencia que combina paisajes imponentes, sabores auténticos y la creatividad de chefs de renombre nacional e internacional.

Más de 80 restaurantes y bares presentan menús especiales a precios promocionales, mientras productores de toda la Patagonia acercan sus productos más destacados: vinos de altura, cervezas artesanales premiadas, sidras regionales, chocolates, frutas finas, quesos y ahumados que son orgullo de la región.

Bariloche a la carta platoa

“BALC comenzó como una plataforma para mostrar Bariloche al mundo a través de su cocina. Hoy es un faro gastronómico que convoca a cocineros, productores, turistas y residentes en un verdadero punto de encuentro”, resume Lucio Bellora, organizador del evento.

El itinerario es amplio y tentador: clases magistrales, cenas pop-up exclusivas con menús irrepetibles, degustaciones de vinos, cervezas y sidras locales, y actividades para toda la familia, incluyendo propuestas para niños y opciones para celíacos, vegetarianos y veganos.

Invitados que se destacan en todo el país

En esta edición, BALC contará con la presencia de cocineros invitados que representan lo mejor de la escena gastronómica argentina e internacional. Una selección diversa que permitirá viajar con los sentidos desde la cordillera hasta el litoral, pasando por sabores mediterráneos, amazónicos y urbanos.

  • Alejandro Feraud (ALO´S Bistró, Buenos Aires – The World’s 50 Best)
  • Cons Cerezo (Quimera Bistró, Mendoza – recomendado Guía Michelin 2024 y 2025)
  • Pablo Buzzo (Cervecería Patagonia, Bariloche y San Martín de los Andes)
  • Gastón Trama (Ruda, Mendoza)
  • Eudes Assis (Taioba, San Pablo, Brasil)
  • Gisela Medina (Cocineros del Iberá, Corrientes)
  • Martin Altamirano (La Torgnole, Córdoba)
  • Edgar Kuda (Yuzu Izakaya, Buenos Aires)
  • Ramiro Ferreri (Hotel Catedral)
    barilochealacarta_558884200_18379619374176714_5200540653955892280_n

Gran feria en el corazón de la ciudad

El momento más esperado llegará del 10 al 12 de octubre con la Feria Gastronómica en el Centro Cívico. Más de 200 productores y emprendedores transformarán la plaza en un festival de aromas, música y cultura, donde los visitantes podrán descubrir en primera persona la riqueza de la producción patagónica.

Además, el clásico Concurso del Mejor Plato convoca al público a elegir sus favoritos entre restaurantes y propuestas de la feria, un juego que despierta pasiones y pone en valor la identidad culinaria local.

Centro Cívico Barioloche a la Cartathumbnail_Feria_BALC_aereas-62

Una experiencia completa en Bariloche

Con la tarjeta BALC, los visitantes acceden a descuentos en gastronomía y hotelería, lo que convierte la semana en una oportunidad perfecta para disfrutar Bariloche en primavera: lago, montaña, paseos al aire libre y, sobre todo, una ciudad que se reafirma como la capital gastronómica del sur argentino.

Organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) con el apoyo de EMPROTUR, la provincia de Río Negro y la Municipalidad, BALC no es solo un evento: es una invitación a viajar, descubrir y dejarse sorprender por el sur más sabroso de la Argentina.

