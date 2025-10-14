14 de octubre de 2025 - 22:54

Anses anunció un nuevo aumento para la AUH

La decisión también fue confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Conocé los montos actualizados y cómo acceder a los beneficios.

Nuevo aumento de la AUH Anses.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una noticia que habrá un nuevo aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El incremento se hará efectivo en octubre.

El nuevo aumento del 1,88 % se aplicará en jubilaciones, pensiones y asignaciones durante octubre.

ANSES confirmó el calendario de pago de octubre con aumento y bono para jubilados

Por Redacción Economía
El Banco Central confirmó los feriados bancarios: se viene un fin de semana XL y cuatros días sin venta de dólares

El Banco Central confirmó los feriados bancarios: se viene un fin de semana XL y cuatros días sin venta de dólares

Por Redacción Economía

La medida fue confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también detalló el pago de tres bonos extra que reforzarán los ingresos de los titulares. El aumento se aplicará en el marco de la ley de movilidad, que actualiza los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

De acuerdo con las últimas mediciones, el aumento quedó definido en 2,1%. Esto llevaría el monto total de la AUH a $119.737, de los cuales el haber neto a cobrar será de aproximadamente $95.789.

AUH ANSES.jpg

Además del aumento, la Anses confirmó tres bonos adicionales que se pagarán durante el mes de octubre junto con la prestación habitual.

Tarjeta Alimentar

La tarjeta alimentar está destinada a familias con hijos menores de 14 años y se acreditará automáticamente según la cantidad de niños a cargo:

  • $52.250 para familias con un hijo.
  • $81.936 para familias con dos hijos.
  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Respecto al Complemento Leche, los titulares con hijos de hasta tres años recibirán un refuerzo de $44.230 por cada menor, destinado a garantizar la alimentación y nutrición infantil.

Reintegro del 20% retenido

El beneficio del reintegro se otorgará a quienes presenten el Formulario PS 1.47 en ANSES o a través de la plataforma “Mi ANSES”, acreditando controles de:

  • Salud.
  • Vacunación completa.
  • Asistencia escolar mediante la libreta o certificado correspondiente.

De esta manera, con el nuevo aumento y los refuerzos anunciados, el Gobierno busca potenciar el poder adquisitivo de los hogares que perciben la AUH. El aporte se da en un contexto económico que aún requiere medidas de acompañamiento para las familias más vulnerables.

