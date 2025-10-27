El miércoles 8 de octubre , M.L. (15) almorzaba un pancho en Parque Cívico . Faltaban algunos minutos para las 14 y el adolescente había salido del colegio Martín Zapata minutos antes. Repentinamente, una batalla campal se desató en el sitio, de la que participaron más de 20 adolescentes de ese establecimiento , del colegio Adolfo Pérez Esquivel e, incluso, con egresados del Pablo Nogués . Como parte de esa trifulca, M.L. recibió un piedrazo en la cabeza , proyectir que le arrojaron violenta e intencionadamente desde muy poca distancia.

Destapó una red de caza ilegal y tráfico de fauna y es el primer argentino en recibir un prestigioso premio

La lectura en la primera infancia: ¿cómo fomentar el desarrollo del lenguaje a través de los libros?

Según contó los días posteriores su familia, este alumno de tercer año del Zapata se mantenía ajeno a la violenta riña . Hasta que otro adolescente lo atacó. La piedra impactó de lleno en en el occipital izquierdo (sector del cráneo ), lo que le produjo un traumatismo encefalocraneano (TEC), con herida cortante . Dada la gravedad del golpe, el adolescente -oriundo de Guaymallén- , fue trasladado de urgencia y derivado a terapia intensiva del Hospital Español .

A 20 días del brutal ataque , M.L. está bien, prácticamente recuperado por completo. Aunque, según destacaron desde su entorno , no está practicando actividad fisica por prevención . Y se mantendrá en este reposo hasta mediados de noviembre.

Si bien en un comienzo M.L. fue internado en terapia intensiva del Hospital Español, su rápida y favorable evolución derivó a que, en menos de 48 horas, lo trasladaran a sala común. Y algunos días después recibió el alta y regresó a su casa .

Comía un pancho y recibió un piedrazo en su cabeza de la nada: mejora el chico de 15 años agredido

El detalle que causó una preocupación extra en la familia de este adolescente -quien fue agredido de la nada, según insiste su familia, y con un violento piedrazo en su cabeza -, tiene que ver con un antecedente que encendió todas las alarmas .

Es que, jugando futsal, el chico sufrió hace dos años un traumatismo de cráneo y como consecuencia de otro golpe. Esta situación previa sumó una preocupación extra entre sus familiares y los médicos que lo asistieron.

De hecho, más allá de ya estar recuperado, esta antigua lesión, sumada al reciente golpe, han derivado en que el chico se mantenga alejado de cualquier actividad física exigente. Básicamente por cuestiones preventivas.

Un piedrazo intencional y de la nada

M.L. no estaba participando de la violenta escaramuza que incluyó golpes de puños, patadas y piedrazos entre jóvenes y adolescentes y que tuvo lugar el 8 de octubre. De hecho, este adolescente estaba en las inmediaciones del improvisado y descontrolado "ring de combate" de aquella pelea que se había organizado y fogoneado horas antes a través de las redes sociales.

Embed Un chico de 15 años estaba comiendo un pancho en el Parque Cívico de #Mendoza y quedó en el medio de una pelea entre estudiantes (de la que no participaba).

Otros pibes se le acercaron, y uno de ellos le tiró un piedrazo en la cabeza.

Ya está fuera de peligro. pic.twitter.com/OVsucupb1U — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) October 10, 2025

M.L. se encontraba relajado en ese sector del Parque Cívico comiendo un pancho y disfrutando del aire libre de un agradable día. De la nada y sin motivo aparente, un grupo de adolescentes que participaba de la pelea lo abordó y comenzó a agredirlo. Incluso, en uno de los videos se ve cómo otro adolescente toma una piedra y, a muy pocos metros de distancia, la lanza con dirección intencionada a su cabeza. La roca impactó con mucha fuerza en la cabeza y, además, estos mismos atacantes le robaron también su teléfono celular.

Piedrazo 2 Comía un pancho y recibió un piedrazo en su cabeza de la nada: mejora el chico de 15 años agredido

Trabajan para evitar nuevos episodios con el fin de clases

La violenta y salvaje pelea entre cerca de 20 estudiantes de los colegios Martín Zapata, Pérez Esquivel y algunos egresados del Pablo Nogués en el Parque Cívico había sido organizada previamente vía redes sociales.

A raíz de este brutal episodio, oportunamente desde el Gobierno de Mendoza y desde la UNCuyo (ya que el Martín Zapata depende de esta casa de estudios) trabajaron en conjunto para contener a los alumnos de ambos colegios durante las jornadas posteriores. Incluso, lograron desactivar una nueva escaramuza que habían acordado y como continuidad de la primera.

Si bien las aguas se han apaciguado, no quedan dudas de que se trata de una tensa calma. Incluso, con la aproximación del final de las clases, las autoridades tienen en claro que un nuevo encontronazo es factible. Y es por ello que, según confirmaron, ya comenzaron a reunirse para intentar descomprimir broncas y evitar peleas.