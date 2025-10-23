23 de octubre de 2025 - 23:40

Buenos Aires: un choque entre dos trenes dejó al menos 12 heridos

El hecho fue calificado como un "rozamiento" por una compañía. Ocurrió en el partido de San Miguel, Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la noche de este jueves, dos trenes del Ferrocarril General Urquiza chocaron en la estación General Lemos. El accidente ocurrió en la localidad bonaerense de Campo de Mayo y dejó al menos 12 personas con heridas leves.

El hecho se registró poco antes de las 20, según reportó la Policía local. La colisión entre ambas formaciones se dio cuando ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel, en el noroeste del conurbano. Cabe mencionar que cada una iba por vías separadas.

Sin embargo, en la zona de cambio de vías, el tren que se dirigía hacia Federico Lacroze -una de las cabeceras de la línea- descarriló, colisionando lateralmente contra el otro. Así lo detallan los reportes iniciales del caso.

La maniobra fue confirmada por el conductor del tren número 11, Cristian Sánchez (38 años), que se salió de las vías. El hombre resultó ileso, al igual que su colega que estaba al mando de la otra formación, Carlos Araujo, de 31 años.

Desde la concesionaria Metrovías, cuyo contrato fue renovado recientemente, señalaron el accidente como un “rozamiento” entre las formaciones. Además aseguraron que las causas del hecho “se encuentran bajo investigación”.

Más allá de lo dicho por Metrovías, las consecuencias del choque en ambos trenes quedó a la vista de los pasajeros que filmaron los daños materiales: hierros retorcidos y serios daños en el interior de ambas formaciones, con asientos destrozados y el pánico generalizado entre los pasajeros.

A todo esto hay que agregarle que, apenas se produjo el impacto, se cortó la luz en el interior de los trenes, lo que le dio más dramatismo a la escena. Lo cierto es que doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves, aunque un hombre fue derivado un hospital zonal con cortes en las piernas.

Continuaban trabajando en el lugar personal de Bomberos y la Policía Federal, al tiempo que el servicio permanecía interrumpido, a la espera de las primeras pericias.

