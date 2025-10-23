Organizó una pijamada, abusó y embarazó a una menor: "Si decís algo mató a tu mamá"

Un hombre fue imputado y quedó detenido en Neuquén acusado de haber abusado a una adolescente durante una pijamada y dejarla embarazada . El agresor es un familiar y, de acuerdo a lo expresado por la fiscalía, durante el ataque amenazó a la víctima .

El fiscal del caso, Manuel Islas, formuló cargos contra P.D.M. por haber abusado sexualmente de una menor que es parte de su entorno familiar, tras una pijamada.

La imputación ocurrió en las últimas horas durante una audiencia en la Ciudad Judicial y, además de la acusación, el fiscal solicitó que quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó el fiscal junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año, en una vivienda de la ciudad de Centenario.

En la investigación se pudo comprobar que el acusado, familiar de la víctima, cometió el abuso luego de organizar una pijamada en su vivienda y que en medio del encuentro llevó a la adolescente hacia una habitación donde la abusó sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso, quien también añadió que, como consecuencia de esa violación, la menor quedó embarazada.

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemenente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

“Como medida cautelar, requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses”, destaca el informe del Ministerio Público Fiscal provincial, que además suma que dicha solicitud se argumentó debido a que “existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga”.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses.

También el magistrado autorizó la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN.