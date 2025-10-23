23 de octubre de 2025 - 21:18

Así se originó el trágico accidente múltiple en Ruta 9 que dejó al menos tres muertos: el impacante video

El siniestro vial ocurrió durante esta tarde a la altura de Campana, donde una cámara de seguridad captó el momento en que uno de los camiones despistó.

El momento del fuerte accidente en Ruta 9

El momento del fuerte accidente en Ruta 9

Se conoció un video de cómo se originó el accidente entre dos camiones y dos autos que culminó con tres muertos en la Ruta 9 a la altura de Campana durante la tarde de este jueves.

En las imágenes se observa como se generó el múltiple choque cuando uno de los camiones despistó y terminó en el otro carril. Aparentemente se habría explotado una cubierta del camión lo que provocó el descarrilamiento, según declaró el chofer del transporte de carga.

El conductor de la camioneta Peugeot Partner, que terminó completamente calcinada, se encuentra entre las víctimas fatales del accidente. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de otras dos personas que viajaban en el camión con acoplado azul, cuya cabina se incendió tras el impacto.

El accidente

Un trágico choque en la Ruta 9 que involucró a dos camiones y dos autos, provocó la muerte de tres personas esta tarde en el partido bonaerense de Campana, a la altura del kilómetro 73, camino a la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron, uno de los camiones conducía hacía Rosario cuando perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte de carga que se acercaba hacia la Capital Federal.

En medio del fuerte impacto entre los transportes de carga, un vehículo utilitario fue arrastrado y su estructura quedó totalmente calcinada.

En línea, se conoció que los bomberos tuvieron complicaciones para llegar al lugar por causa del colapso del tránsito y con un lejano acceso al peaje que se encontraba a varios kilómetros de distancia respecto al siniestro.

En el lugar trabajaron bomberos y la Policía Científica para apagar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó una demora de cinco kilómetros ya que además, se debió abrir paso a los camiones hidrantes y ambulancias.

