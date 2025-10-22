Una aeronave se estrelló en pleno despegue en Venezuela: hay dos muertos

Ante la presencia de unos espectadores que filmaban la salida del avión ligero, todo terminó en un fatal accidente. La aeronave perdió el control, chocó contra la pista y luego se incendió.

Un avión ligero se estrelló durante su despegue en Venezuela.

Este miércoles, un avión ligero PAY1 se estrelló causando la muerte de los dos tripulantes a bordo. Además, luego la aeronave se incendió y quedó completamente destruida.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto de Paramillo, Venezuela, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia. Sobre el caso, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que el accidente ocurrió durante el despegue y que, de inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y de rescate en la terminal aérea.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Las autoridades aún investigan si el accidente se debió a una falla técnica, un error humano o factores externos. Por su parte, el INAC emitió un comunicado sobre el caso.

"Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo”, posteó el INAC en su cuenta de Instagram.