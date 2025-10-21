Dos motociclistas graves tras un choque "misterioso": los encontraron tendidos en la ruta

El siniestro ocurrió en Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en Lavalle. Personal policial constató que ambos conductores habían quedado tendidos sobre la calzada, sin que hubiera testigos presenciales ni cámaras que permitan determinar la mecánica del impacto.

Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

El siniestro se registró cerca de las 22:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre la colisión entre una moto Appia 150 cc, conducida por D.E.C. (43), y una moto 110 cc al mando de D.J.D. (37).

Al llegar al lugar, personal policial constató que ambos conductores habían quedado tendidos sobre la calzada, sin que hubiera testigos presenciales ni cámaras que permitan determinar la mecánica del impacto.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las víctimas y diagnosticaron “politraumatismo graves por accidente vial”. El conductor de 43 años fue trasladado al Hospital Sicoli, mientras que el otro motociclista fue derivado al Hospital Central.