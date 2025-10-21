21 de octubre de 2025 - 08:45

Dos motociclistas graves tras un choque "misterioso": los encontraron tendidos en la ruta

El siniestro ocurrió en Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en Lavalle. Personal policial constató que ambos conductores habían quedado tendidos sobre la calzada, sin que hubiera testigos presenciales ni cámaras que permitan determinar la mecánica del impacto.

Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

Leé además

Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la policía

Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la policía

Por Redacción Política
Decomisaron 92 kilos de carne no apta para el consumo en Lavalle

Decomisaron 92 kilos de carne que eran transportados en un vehículo sin habilitación ni refrigeración

Por Redacción Policiales

El siniestro se registró cerca de las 22:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre la colisión entre una moto Appia 150 cc, conducida por D.E.C. (43), y una moto 110 cc al mando de D.J.D. (37).

Al llegar al lugar, personal policial constató que ambos conductores habían quedado tendidos sobre la calzada, sin que hubiera testigos presenciales ni cámaras que permitan determinar la mecánica del impacto.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las víctimas y diagnosticaron “politraumatismo graves por accidente vial”. El conductor de 43 años fue trasladado al Hospital Sicoli, mientras que el otro motociclista fue derivado al Hospital Central.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 63ª, personal de Policía Científica y la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor para establecer las causas del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juanita es profundamente lavallina y con eso le sobra. ¿Viajar?A mí me gusta estar en casa, con mi gente”, aclara. | Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Juanita Vera, leyenda del folclore cuyano: "Estoy con la canción desde la cuna y nunca pensé en hacer otra cosa"

Por Enrique Pfaab
Imagen ilustrativa.

Echaron al subcomisario que montó un allanamiento ilegal: se llevó $400 mil y USD 1400 de un cultivador

Por Redacción Policiales
Dolor por la muerte de Gastón Moyano, el hombre que murió atragantado en un asado.

Emotiva despedida a Gastón Moyano, el chofer apasionado que murió atragantado en un asado

Por Redacción Policiales
Un taxi se quedó sin frenos y terminó estrellado contra un árbol en Luján

Un taxi se quedó sin frenos y terminó estrellado contra un árbol en Luján

Por Redacción Policiales