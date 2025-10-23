Moria Casán recibió un inesperado homenaje en Buenos Aires y emocionó a todos los presentes

Moria Casán fue homenajeada en el microcine del Colegio Nacional Buenos Aires , donde una multitud de estudiantes la recibió entre aplausos, cánticos y celulares en alto. La actividad, organizada por el centro de estudiantes La Justicialista, reconoció a “La One” como referente de la cultura popular y defensora de los derechos LGBTIQ+.

Desde su ingreso al auditorio, los jóvenes corearon su nombre al grito de “olé, olé, olé, Moria, Moria” , en un ambiente de entusiasmo generalizado. La actriz y conductora, visiblemente conmovida, escuchó un repaso de su trayectoria artística y un discurso que destacaba su papel como figura emblemática del espectáculo argentino.

“ Hola, gente. Bueno, voy a hacer uso de mi frase: ‘si querés llorar, llorá’ . Estoy superemocionada”, expresó al tomar la palabra, antes de quebrarse en lágrimas ante los estudiantes. “No lo esperaba nunca, pero se me da este amor... No lo puedo creer, o sea, es impensable ”, dijo con la voz entrecortada, sosteniendo un ramo de flores que le entregaron.

Durante su discurso, Moria combinó anécdotas personales con mensajes de apoyo a las nuevas generaciones. Recordó que su nieta estudia en el Colegio Pellegrini y contó un episodio reciente: “En el cumpleaños de 15 de mi nieta me estaban esperando chicos del Pelle y del Nacional Buenos Aires. Llegué tarde por el teatro y lo único que les dije fue que sepan que se los quiere”.

A partir de allí, profundizó en una reflexión sobre la juventud: “ Sé que están creciendo con faltas y carencias , que se están descubriendo, que están enamorándose y desenamorándose. Tienen un hormonazo, están calientes, fríos, tapados de información, pasados por la globalización, y mientras atraviesan todo eso, tienen que crecer. Y ese crecimiento es complejo ”.

Moria Casán: apareció el collar

La artista, que debutará a comienzos de noviembre en las mañanas de Eltrece, apeló a su propia experiencia para transmitir un mensaje de fortaleza: “Fui sumamente rebelde. Atravesé todos los caminos que hay que atravesar. Lo que les digo es que no se sientan nunca devaluados. El que les quiere hacer creer que esta juventud no vale nada, no se lo permitan”. En un tono que combinó ternura y contundencia, continuó: “Es importante ser uno mismo, creer en uno mismo y seguir adelante, pese a todas las adversidades. De eso se trata la vida. Van a ir atravesando muchas cosas”.

En el tramo final, Casán retomó la memoria de su paso por el colegio y profundizó en una idea que sintetizó la jornada: “La energía de un joven es única porque hay amor verdadero, hay ilusión y hay todo por recorrer. No se desanimen ante lo que pasa, no se desanimen nunca, sigan luchando. Esto es una manera de resistir la resistencia. La resistencia desde una universidad, desde un colegio. Esto es resistencia. Así que me siento honrada”.