23 de octubre de 2025 - 07:35

El Frente Libertario Demócrata cerró su campaña con un llamado a votar por la "libertad" y críticas a Cornejo

El candidato a diputado nacional, Gabriel Sottile, cuestionó el “modelo estatista” de Alfredo Cornejo y ratificó su respaldo al presidente Javier Milei.

Durante el cierre de campaña, el espacio cuestionó el “modelo estatista” de Alfredo Cornejo y ratificó su compromiso con las políticas del Ejecutivo nacional.

Durante el cierre de campaña, el espacio cuestionó el “modelo estatista” de Alfredo Cornejo y ratificó su compromiso con las políticas del Ejecutivo nacional.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El dirigente definió sus expectativas, analizó la situación económica y social de Mendoza y marcó diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo.

Gabriel Sottile: "Mendoza dejó de ser tierra de oportunidades y se convirtió en un aparato estatal sobredimensionado"

Por Jorge Yori
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista, Pamela Verasay. 

Luis Petri cerró su campaña junto a Alfredo Cornejo y aseguró que "nos jugamos el país" en las elecciones

Por Martín Fernández Russo

El evento se llevó a cabo en la sede del Partido Demócrata, en Ciudad, y contó con la presencia de cientos de afiliados y simpatizantes tanto del PD como del Partido Libertario. Allí acompañaron al candidato a diputado nacional del frente, Gabriel Sottile, quien encabezó el acto junto a la diputada nacional Mercedes Llano.

Tras dos meses de campaña, el FLD concluyó sus actividades con un llamado a los mendocinos a participar en las elecciones del próximo 26 de octubre. Sottile reiteró que el frente comparte los lineamientos del Ejecutivo nacional, pero mantiene diferencias con la gestión provincial.

“Hay que llevar las ideas de la libertad a cada rincón de esta hermosa provincia, porque somos los auténticos forjadores del cambio que comenzó en 2021. Fuimos los primeros y los únicos en apoyar las ideas de la libertad, contra viento y marea, contra todo el aparato estatal cornejista, y contra quienes denostaban a quien hoy es nuestro presidente”, expresó el candidato.

Gabriel Sottile
El candidato a diputado nacional del Frente Libertario Dem&oacute;crata, Gabriel Sottile.

El candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile.

“El Frente Libertario Demócrata defiende las ideas del presidente Javier Milei sin mezquindades ni cálculos políticos. Creemos en la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como pilares de la prosperidad y el bienestar económico”, agregó.

En ese sentido, Sottile sostuvo que el espacio “es una oposición firme a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista”.

Y concluyó: “Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al uso discrecional de la pauta estatal y al atropello institucional que encarna el actual gobernador”. Por su parte, Mercedes Llano destacó que “el rumbo de Argentina es el correcto, pero no existe un correlato a nivel provincial”.

El acto también tuvo como protagonistas a Mariel Maestri, candidata a diputada nacional, y a los postulantes de los cuatro distritos: Catalina Garay y Pedro García Espetxe por el primero; Fabián Bello y Damián Córdoba por el segundo; Hugo Gottardini y Cristian Quatrocchi por el tercero; y Martín Marcianeci y Carlos Lagos por el cuarto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El frente oficialista nacional y provincial, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza serán los primeros en realizar este miércoles el cierre de campaña. 

Elecciones 2025: cuándo y dónde serán los cierres de campaña en Mendoza

Por Jorge Yori
Ley Bases 2 y Hojarasca 2: el paquete de diciembre del Ejecutivo.

El Gobierno presentará en diciembre la ley Bases 2 y una nueva versión de la Ley Hojarasca

Por Silvia Rajcher
Peronistas y libertarios se enfrentaron en Formosa.

Cierre de campaña caliente en Formosa: militantes se enfrentaron y una mujer recibió un golpe de puño

Por Redacción Política
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La UBA recurrirá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Por Redacción Política