El Frente Libertario Demócrata cerró su campaña con un llamado a votar por la "libertad" y críticas a Cornejo

El Frente Libertario Demócrata (FLD) realizó este miércoles por la noche su acto de cierre de campaña , en el que se definió políticamente alineado con las políticas liberales que impulsa el presidente Javier Milei , pero se presentó como una férrea oposición al Gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza.

El evento se llevó a cabo en la sede del Partido Demócrata , en Ciudad, y contó con la presencia de cientos de afiliados y simpatizantes tanto del PD como del Partido Libertario . Allí acompañaron al candidato a diputado nacional del frente, Gabriel Sottile , quien encabezó el acto junto a la diputada nacional Mercedes Llano .

Tras dos meses de campaña, el FLD concluyó sus actividades con un llamado a los mendocinos a participar en las elecciones del próximo 26 de octubre. Sottile reiteró que el frente comparte los lineamientos del Ejecutivo nacional, pero mantiene diferencias con la gestión provincial.

“Hay que llevar las ideas de la libertad a cada rincón de esta hermosa provincia, porque somos los auténticos forjadores del cambio que comenzó en 2021 . Fuimos los primeros y los únicos en apoyar las ideas de la libertad, contra viento y marea, contra todo el aparato estatal cornejista, y contra quienes denostaban a quien hoy es nuestro presidente”, expresó el candidato.

“El Frente Libertario Demócrata defiende las ideas del presidente Javier Milei sin mezquindades ni cálculos políticos. Creemos en la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como pilares de la prosperidad y el bienestar económico”, agregó.

En ese sentido, Sottile sostuvo que el espacio “es una oposición firme a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista”.

Y concluyó: “Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al uso discrecional de la pauta estatal y al atropello institucional que encarna el actual gobernador”. Por su parte, Mercedes Llano destacó que “el rumbo de Argentina es el correcto, pero no existe un correlato a nivel provincial”.

El acto también tuvo como protagonistas a Mariel Maestri, candidata a diputada nacional, y a los postulantes de los cuatro distritos: Catalina Garay y Pedro García Espetxe por el primero; Fabián Bello y Damián Córdoba por el segundo; Hugo Gottardini y Cristian Quatrocchi por el tercero; y Martín Marcianeci y Carlos Lagos por el cuarto.