Elecciones 2025: al mediodía ya votó el 25% del padrón en Mendoza

En unas elecciones legislativas 2025 con diversas particularidades, la participación ciudadana es uno de los aspectos sobre los que se tiene puesta la mirada. Es que esta viene en descenso los últimos comicios y algunos analistas anticiparon que en esta oportunidad incluso podría estar por debajo del 60%.

Boca de urna en las Elecciones 2025: qué son, para qué sirven y cuándo se difunden los resultados

Radiografía de los votantes de Mendoza: es la quinta provincia con más sufragantes en las elecciones 2025

Por ello, es un dato llamativo que al mediodía, había votado 25% del padrón de Mendoza . Esto es, 1 cada 4 electores habilitados en la provincia para estas elecciones legislativas nacionales y provinciales que se desarrollan hasta las 18.

Así lo informó Susana Pravata, jueza federal con competencia electoral, luego de destacar que la jornada de comicios transcurre con tranquilidad .

“Se comenzó bastante bien, teniendo presente que la apertura se hizo a las 8 en las escuelas y las posibles demoras en que hemos tenido básicamente son, sobre todo en el armado del material”, dijo la jueza. Dado que en estas elecciones se votó con dos boletas únicas papel y dos urnas, nacional y provincial, recordó que se debió armar las cabinas de votación, pegar cartelería y otras cuestiones.

“Mencionó que hubo algunas ausencias de autoridades, pero que esto no implicó mayores problemas ya que había presidente y dos vocales. “Lo positivo de esta elección es que teníamos tres autoridades, lo que nos ha permitido que, aunque sea, las mesas comenzaron con una, en los casos, y después se ha ido completando, y eventualmente en algunos lugares donde pueda llegar a faltar, durante el día vamos a tratar de que se complete para justamente en el escrutinio estén las tres autoridades en forma presente para poder agilizar el proceso posterior”, explicó.

Anticipan baja participación en las elecciones

Esta semana, en el marco de las elecciones legislativas nacionales y provinciales, Reale Dalla Torre Consultores reveló un informe que realizó en todo el país vinculado a la posible participación electoral de este domingo y sobre la situación económica de los argentinos en los últimos tres meses.

El informe fue elaborado entre el 18 y el 21 de octubre con 3.586 casos, un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%.

Según la consultora, “en la semana previa se registran señales de mayor cautela económica a nivel personal y un aumento de la incertidumbre”.

Respecto de la intención de votar a nivel nacional, el 72,6% de los encuestados aseguró que concurrirá a las urnas, el 19,1% respondió que “quizás vote” y el 8,2% afirmó que no lo hará.

Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz Daniel Caballero

En diálogo con Aconcagua Radio, el consultor y analista político, Elbio Rodríguez, estimó que la participación ciudadana podría perforar este domingo el piso del 60%, por debajo de los niveles registrados en los últimos comicios (68% en 2023 y 75% en 2021). El experto atribuyó la baja participación a la falta de movilización social en torno a figuras o espacios políticos.

“Me temo que vamos a estar por debajo o en el 60%. Lo atribuyo a que no hay corrientes de opinión pública a favor o en contra de nadie.

La jornada se ha presentado tranquila, con condiciones del tiempo a favor. Aunque siempre hay quienes acuden temprano, en las escuelas la asistencia de votantes comenzó a hacerse más fluida a partir de la media mañana. Sin embargo esto no implicó mayores demoras y los relatos de los votantes destacan que la emisión del voto fue rápida, en no más de 10 a 15 minutos.