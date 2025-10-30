Javier Milei, sobre el gabinete: "Voy a hacer los cambios cuando considere que es necesario"

El presidente estuvo presente en el canal A24 y, ante las preguntas del periodista Pablo Rossi, afirmó que "no se rige por los tiempos que imponen los medios".

Javier Milei estuvo en el programa A24 y comentó sobre su futura decisión de los cambios en el gabinete.

El presidente Javier Milei estuvo presente este jueves en el canal de noticias A24, donde fue entrevistado por el periodista Pablo Rossi, y abordó temas de reestructuración del gabinete, así como otras decisiones en su gestión tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las recientes elecciones.

El mandatario afirmó que toma sus decisiones, priorizando lo que considera mejor para los argentinos y que no se rige por los tiempos del periodismo.

“Voy a hacer los cambios cuando considere que es necesario. Tengo que gobernar un país y tomar decisiones en función de los intereses de los argentinos. Si no, sería un populista más”, advirtió Milei.

Posibles cambios en el gabinete Ante la pregunta del periodista sobre si Manuel Adorni podría asumir como Jefe de gabinete, Milei reiteró que los cambios se realizarán a su debido tiempo.

También señaló que “para avanzar en este conjunto de acuerdos voy a necesitar un conjuntos de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados, ante la nueva Cámara de Senadores y ante los gobernadores”.

Además, comentó que "es una posibilidad" que su principal asesor Santiago Caputo asuma una función en el Gobierno. "Es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme". Embed JAVIER MILEI MANO A MANO CON PABLO ROSSI: "NO ES MOMENTO DE DISCUTIR COPARTICIPACIÓN"



La reforma laboral y el Presupuesto 2026 fueron dos de los ejes principales de la reunión que Milei mantuvo hoy con 20 gobernadores en la Casa Rosada, con la mira puesta en los cambios que la gestión libertaria busca sancionar con el nuevo Congreso.