29 de octubre de 2025 - 23:40

"Rumores de baja estofa": Guillermo Francos despejó dudas sobre su futuro en el Gabinete de Javier Milei

El funcionario adjudicó los rumores de su salida a una operación política. Además ratificó su amistad con Javier Milei y habló de Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos. (archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apareció este miércoles para brindar un par de entrevistas televisivas tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo. Su aparición no carece de importancia, ya que en los últimos días surgieron rumores por una supuesta relación distante con el asesor Santiago Caputo.

Esta noche, Francos calificó los falsos trascendidos como “rumores de baja estofa”. De esta manera, el funcionario respondió a los dichos de su salida del Gobierno Nacional.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí...”, manifestó el jefe de Gabinete parafraseando una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh.

Embed - Contundente triunfo de LLA en las elecciones: Guillermo Francos mano a mano con Joaquín Morales Solá

En su paso por LN+, Francos atribuyó los rumores al mal desempeño del periodismo. Además, en su paso por TN, aseguró que “jamás le diría al presidente es él o yo”, en alusión a Santiago Caputo, quien “es muy capaz”.

En otra parte de la entrevista, el funcionario negó cualquier posibilidad de sumar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a los encuentros de gobernadores con Milei. “Nos reuniremos con todos, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”, dijo al respecto.

Embed - EL GABINETE DESPUÉS DEL TRIUNFO ELECTORAL I ¿La Ves?, 29/10/25

Y agregó: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

Al momento de ser consultado por el resultado de las recientes elecciones, el ministro coordinador detalló: “No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La Expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco”.

