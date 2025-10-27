27 de octubre de 2025 - 21:15

Milei debe decidir qué pasará con Guillermo Francos y Santiago Caputo para reconfigurar su gabinete

Dos miembros de su gestión, los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, fueron electos a la Cámara de diputados y senadores respectivamente. Con esos cambios, antes del 10 de diciembre el presidente deberá ordenar organizar su gabinete.

La continuidad de Francos y el rol de Santiago Caputo: las dos decisiones pendientes de Milei.

Tras la contundente victoria de la La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de ayer, el presidente Javier Milei debe decidir sobre la continuidad de Guillermo Francos y el rol de Santiago Caputo. A este último lo ratificó como parte del "triángulo de hierro", junto a su hermana Karina Milei.

De esta manera, es más incierta la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hasta el 10 de diciembre, momento en el que los diputados y senadores electos asumen su cargo, hay plazo para saber si Francos se mantendrá en el cargo para la segunda etapa del mandato de la gestión libertaria.

El jefe de Estado brindó una entrevista recientemente, la primera post victoria electoral, en la que reivindicó a Karina Milei y a Santiago Caputo. Además negó las tensiones existentes entre ambos, mientras que no dio precisiones sobre el futuro de Francos.

Cabe recordar también que el domingo a la noche, en el discurso en el comando de campaña libertario, Milei destacó la figura de Francos a poco de iniciar su mensaje. Esto fue interpretado por los espectadores como un fuerte gesto de respaldo, aunque luego felicitó uno por uno a todos los integrantes de su Gabinete.

En su discurso, el mandatario incluso mencionó al excanciller Gerardo Werthein, quien renunció pocos días antes de los comicios.

Elecciones y cambios en el gabinete

Previo a las elecciones se daba por hecho que habría una reconfiguración profunda del gabinete, con más cambios más allá de los dos obligados por los desembarcos de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso nacional. Tras triunfo del domingo, el propio Milei confirmó que esperará al 10 diciembre para decidir e implementar esos cambios.

Sin embargo hasta el momento es un interrogante hasta qué punto el jefe de Estado reacomodará su equipo de colaboradores. Se desconoce si Santiago Caputo al final desembarcará con un cargo formal en el gabinete, en medio de los rumores que lo mencionaban como posible sucesor de Francos.

Con los cargos liberados por los ministros, Milei dispone de lugares para aplacar las internas libertarias. En ese marco, algunos funcionarios no está cómodos con la función que ejerce el asesor Caputo desde las sombras y reclaman que tenga un cargo formal. De acuerdo a lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas, al menos tres ministros se lo pidieron al presidente y Francos directamente lo hizo en público en una reciente entrevista.

Según el medio citado, la rotunda victorial libertaria modificó tanto el escenario que hasta la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, que la había dando por hecha el propio funcionario aludiendo a motivos de salud, podría reverse.

En Seguridad está todo dado para que la número dos de Bullrich, Alejandra Monteoliva, quede a cargo de la cartera. La senadora electa le había hecho saber meses atrás a Milei que ese era su deseo. Luego de su contundente triunfo tendría como correlato que su dirigente de confianza la reemplace.

Ante un clima de problemas de gestión y de la necesidad de "oxigenar" el Gabinete, el triunfo electoral corrió del eje a los colaboradores del mandatario y se centró ahora sobre el Congreso nacional y los gobernadores. Todo apunta a que el oficialismo pondrá todos sus esfuerzos para sacar las leyes de reformas que tanto anhela.

De hecho, la vacante que se deberá cubrir en el Ministerio de Defensa y algún otro lugar más que podría definir el mandatario podrían forma parte de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas. Esto como una estrategia y parte de los acuerdos parlamentarios que se impulsarán para avanzar con las "reformas de segunda generación" que busca el Ejecutivo.

