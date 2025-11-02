2 de noviembre de 2025 - 18:32

Más cambios en el gabinete: Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El diputado electo por LLA en la provincia de Buenos Aires reemplazará a Lisandro Catalán. La reestructuración del gabinete libertaria continúa desde la partida de Guillermo Francos.

Este domingo, el presidente Javier Milei comunicó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. Cabe recordar que ese puesto lo ocupaba Lisandro Catalán, quien le presentó su renuncia al mandatario nacional el viernes pasado.

El anuncio del jefe de Estado fue a través de su cuenta oficial de X en la que posteó una foto con el diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires. La decisión del presidente surge en medio de un proceso de reordenamiento de su Gabinete.

La victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del domingo le planteó un nuevo escenario a Milei. En principio, los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich asumirán como legisladores el próximo 10 de diciembre, dejando sus cargos disponibles en Defensa y Seguridad, respectivamente.

A estas dos "vacantes", se le sumó la reciente renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Tanto Francos como Catalán renunciaron el viernes, pero a diferencia del puesto de Catalán, Francos obtuvo su reemplazo en la misma jornada, a cargo de Manuel Adorni.

"Bienvenido Colo Santilli"

En los comicios del domingo anterior, Santilli se impuso por una corta diferencia al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fue un resultado más que alentador, ya que en ese territorio la Alianza LLA había sido derrotada en septiembre. Más aún si se considera que ascendió al primer lugar de la lista, tras la polémica con el primer candidato José Luis Espert.

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, posteó Milei. Y añadió: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Respecto a la experiencia de Santilli, el "Colo" es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional. El político dio sus primeros pasos en el Partido Justicialista (PJ), ligado al peronismo del expresidente Carlos Menem, y luego fue uno de los fundadores del PRO junto a Mauricio Macri. Además fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.

Quién reemplazará a Diego Santilli

A pesar de ser relecto como diputado en las elecciones del pasado domingo, Santilli deberá renunciar a su banca. En su lugar asumirá Rubén Torres, un hombre del armador bonaerense Santiago Pareja que sigue robusteciendo su poder en la Cámara de Diputados y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ingresará desde el decimonoveno lugar, después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) hiciera lugar al pedido de los libertarios para que Santilli encabece la lista en la PBA, por el caso Espert. En su perfil de Instagram, Torres se describe como un “defensor de las ideas de la libertad”. “Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”, dicta biografía.

