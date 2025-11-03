Después de aparecer en la foto del nuevo gabinete de Milei, Luis Petri reveló su futuro

Tanto Adorni como Santilli, compitieron en las elecciones legislativas de este año y ganaron. En consecuencia, Adorni debía asumir en la Legislatura de CABA y Santilli continuar en la Cámara Baja que ya integra. Pero estas cosas no pasarán.

La decisión de Milei forzó a ambos a tratar de aclarar que no habían sido candidatos testimoniales en las elecciones. Pero además, dejó a la vista que el Presidente desecha esa polémica y que no considera que la condición de legislador electo sea un problema si necesita figuras para reforzar o mantener el gabinete.

Siempre Milei ha destacado al ministro de Defensa como uno de sus principales colaboradores, pero aunque todavía aparezca en las fotos del gabinete de Milei, no va a correr la misma suerte que Adorni o Santilli: el 10 de diciembre asumirá la banca de la Cámara de Diputados de la Nación que ganó en las elecciones .

Fue el propio Petri quien lo comunicó a Los Andes . "Sí, claro que sí. Confirmado" , respondió el mendocino este lunes cuando este diario le preguntó si podía ratificar que asumirá la banca de diputado el 10 de diciembre próximo.

La expresión fue concluyente, a diferencia de lo que dijo a Los Andes en medio de la campaña, cuando sonaba como candidato a legislador del partido del león y dejó en suspenso su futuro.

"Voy a estar donde el presidente Milei lo decida", fue la frase que utilizó el 12 de julio, en medio de una visita a su departamento, San Martín, y cuando empezaba a circular la versión de que podía ser candidato al Congreso. Luego esa versión se confirmó e incluso Petri saltó de la UCR a las filas de La Libertad Avanza.

La elección de Luis Petri

En las elecciones del pasado 26 de octubre, Petri fue el candidato más votado en Mendoza. La nómina que lideraba bajo el sello de La Libertad Avanza sacó 53 por ciento. Consiguió 538.693 votos y esa cifra permitió que la alianza con Cambia Mendoza se quedara con cuatro de las cinco bancas en juego.

En tanto, las listas de diputados y senadores provinciales de la alianza oficialista, que se votaban en otra boleta, también se impusieron en la elección, aunque con menos votos. El recuento provisorio les asignó 501.298 votos en total en la categoría de Senadores y 480.461 sufragios en la de Diputados.

Gracias a estos resultados, la alianza obtuvo 31 de las 43 bancas en disputa en la Legislatura. En el Senado logró 14 de las 19 bancas; y en Diputados, 17 de los 24 escaños.

El triunfo amplio del oficialismo determina que serán diputados nacionales desde el mes que viene Petri, la radical Pamela Verasay, el demarchista Álvaro Martínez y la mileista Julieta Mestral Asencio. Tanto Verasay como Martínez ya son diputados y accedieron a la reelección. El único que se quedó sin banca fue el quinto candidato, el radical Mauricio Pinti Clop.

Esa quinta banca quedó para el justicialista Emir Félix, que sacó el 25% de los votos. Félix fue acompañado en la lista justicialista por tres intendentes entre el tercero y quinto lugar: Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz).

El peronismo juró durante la campaña que ninguno de ellos era un candidato testimonial, a pesar de las bajas chances de ingresar que tenían los jefes comunales, por sus lugares en la lista.

Lo mismo ocurrió en el oficialismo, donde por lo menos la UCR ha sido muy crítica de las candidaturas testimoniales, al punto que los senadores nacionales Rodolfo Suárez y Mariana Juri presentaron meses atrás un proyecto para bloquearlas.